Tutti ricorderanno la giornata del 26 marzo 2018, quando tutti i giornali d’Italia informarono circa la notizia del decesso di Fabrizio Frizzi, noto conduttore televisivo italiano e tra i più amati dagli italiani. Con la sua semplicità Frizzi ha conquistato in decenni di onorata carriera il pubblico, facendo la storia della televisione italiana. La sua scomparsa provocò molto dolore tra i suoi colleghi, e anche ovviamente all’interno della sua famiglia, in primis nella moglie, Carlotta Mantovan.

Quest’ultima all’epoca condueva un programma su Rai 3, “A tutta salute”, questo era il titolo del format. Ma è dopo il decesso del marito che le cose sono cambiate. La donna, da sempre molto riservata, ha lasciato la conduzione del programma subito dopo la morte dell’amato marito. Da allora ha pensato soltanto al bene della figlia Stella, da cui non si separa mai. Adesso però è arrivata una notizia che letteralmente spiazzato gli italiani.

In Francia

Carlotta Mantovan infatti ha lasciato l’Italia per andare a vivere in Francia. Dobbiamo precisare che, al momento, non si sa se questo trasferimento sia temporaneo oppure definitivo. La Mantovan non ha reso dichiarazioni pubbliche in tal senso, questo appunto a causa del suo essere molto riservata.

Carlotta, secondo quanto spiega Notizie.it, non si sarebbe mai trasferita da sola e lasciato la figlia ad altre persone. Insieme alla figlia Stella la Mantovan condivide anche la passione per l’equitazione e i cavalli, passione che porta avanti anche in Francia. Proprio questo suo hobby, insieme all’amore per la figlia e la famiglia, sono riusciti a farle superare in gran parte l’immenso dolore provocato dalla perdita del marito.

Fabrizio Frizzi, come si ricorderà, morì a causa di una emorragia cerebrale. Da tempo era malato e Carlotta non lo ha mai lasciato solo: insieme, fino alla fine, hanno lottato contro la malattia che affligeva il noto conduttore italiano. “Non è un momento sereno, mi lascio trascinare dagli eventi” – così aveva detto la Mantovan all’indomani del decesso di Fabrizio Frizzi.