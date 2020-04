Carlotta Mantovan, la foto con la figlia Stella: "Ha lo stesso sorriso del padre"

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano Perrotta - E' sempre emozionante in quanto si tratta anche di un modo per ricordare l'indimenticabile Fabrizio Frizzi che se ne è andato troppo presto e non ha avuto la possibilità di crescere come lui voleva, la figlia. Ma i suoi insegnamenti, quelli, rimarranno intatti nel ricordo di una persona unica che si è sempre spesa per gli altri.