Carlotta Mantovan e Stella, primo Natale da sole senza Fabrizio Frizzi

Carlotta Mantovan, giornalista e vedova del compianto presentatore Rai Fabrizio Frizzi, è tornata a far parlare di sé non tanto per la partecipazione al programma condotto da Antonella Clerici “Portobello” – remake del celebre format condotto da Enzo Tortora – bensì per alcune dichiarazioni rese nel corso di una recente intervista, dove ha raccontato come ha trascorso il primo Natale senza l’adorato marito.

Le festività. si sa, amplificano il vuoto delle assenze, tanto che non tutti amano festeggiare in questi giorni dell’anno. Non è così però per la giornalista Carlotta Mantovan che, nonostante la recente e tragica perdita, ha comunque festeggiato questi giorni per la piccola Stella, la bimba avuta dal matrimonio con Fabrizio Frizzi.

Carlotta Mantova parla del suo primo Natale senza Fabrizio

La scomparsa del celebre conduttore del game show di Rai 1 “L’Eredità” – il cui testimone è stato poi preso da Flavio Insinna – avvenuta lo scorso 26 marzo ha lasciato un vuoto indicibile nel cuore di molti, soprattutto in quello di Carlotta e Stella, che stanno cercando di rielaborare il lutto e la perdita nel modo migliore possibile.

Nel corso di una recente intevista al settimanale di gossip “Diva e Donna” Carlotta ha raccontato il suo primo Natale passato da sola insieme a Stella, momenti delicati in cui la sua attenzione si è concentrata tutta nei confronti della piccola avuta da Fabrizio Frizzi, che è diventata – nonostante i suoi cinque anni – il pilastro su cui appoggiarsi e guardare per costruire il futuro.

La forza per andare avanti e guardare con fiducia il futuro dunque arriva proprio da questo scricciolo di cinque anni, che riempie il cuore di amore e di gioia tutti i giorni a mamma Carlotta. Immancabili quindi a casa Frizzi i classici addobbi natalizi, le decorazioni così come dei caldi sorrisi, che tendono a stemperare il dolore per la perdita di Fabrizio.

Carlotta ha dichiarato che la sua vita è incentrata su Stella, a tal proposito dice: “Da lei non mi separo mai. Sono una mamma superchioccia“, quindi ha aggiunto – “Dedico a Stella tutto il tempo che posso. Da quando si sveglia a quando la accompagno all’asilo… a quando si addormenta“.

Oltre a Stella, Carlotta può vantare altri due punti di riferimento molto importanti per lei, cioè gli amici ed i suoi adorati cavalli, con i quali fa lunghe passeggiate immersa nella natura, ritrovando così pace e tranquillità interiore, necessari per convivere con le cicatrici che la vita inesorabilmente le ha riservato.