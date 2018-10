Carlotta Mantovan, dopo mesi dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi il ritorno sui social network

Cosa ne pensa l’autore

Tiziana Terranova - Sono proprio contenta per Carlotta Mantovan, che sta dimostrando di avere tanta forza e tanto coraggio nell'affrontare un dolore straziante come quello della perdita del marito. La vita continua, nonostante tutto, e Carlotta sa bene che ad aiutarla in tutto questo ci sono Stella e i suoi due cavalli. Vivere gli animali e la natura come sta facendo lei è la cosa migliore in questo momento.