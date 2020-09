Carlos Maria Corona sceglie di vivere con il padre Fabrizio, il dramma di Nina Moric: "Non mi risponde più al telefono"

Un periodo molto complicato per Nina Moric che, dopo aver ripreso Carlos Maria per alcuni termini infelici usati durante una Instagram Story, ora deve affrontare il distacco dal figlio. Un distacco forzato e causato dalla decisione del ragazzo di andare a vivere con il padre, Fabrizio Corona.

Facile immaginare quanto questa nuova situazione abbia provocato in Nina un forte dolore che ha voluto condividere con i suoi followers pubblicando una Instagram Story con un messaggio diretto proprio al figlio. Parole che se da una parte vogliono trasmettere forza e serenità al ragazzo, dall’altra danno la giusta misura di quanto la modella croata stia soffrendo.

Lo sfogo di Nina Moric su Instagram

“La tua mancanza mi sta divorando… ho deciso di compatirmi un po’. Però vederti spensierato e felice mi fa sentire meglio. Non smettere mai di esserlo anche quando gli altri ti faranno sentire debole, insignificante“, con queste parole la Moric ha affidato il suo sfogo su Instagram insieme ad un consiglio su come rapportarsi con il padre Fabrizio Corona: “Cerca di far capire che non sei tu che deve essere padre ma sei un figlio. Essere complici con tuo padre è bellissimo, ma deve essere un rapporto disinteressato. Però so per certo che ti vuole un bene immenso”.

Queste dichiarazioni non sono piaciute a tutti, infatti alcuni followers l’hanno accusata di spettacolizzare questa situazione. Nina non ha perso l’occasione di aggiungere un tassello alla vicenda, rivelando che il figlio non le risponde più al telefono e usare i social è rimasto l’unico modo per sperare che lui legga le sue parole: “Se avessi avuto un altro mezzo di comunicazione non l’avrei mai fatto questo gesto pubblicamente. Sì, sembra sbagliato questo mio gesto ma non avevo altra scelta”.

Aggiunge poi che non può nemmeno recarsi a casa dell’ex marito e nemmeno Fabrizio Corona le risponde al telefono. Nina si sente il capro espiatorio in questa nuova situazione e con grande rammarico rivela: “Sta vivendo una vita dove gli hanno elencato tutti i miei sbagli“.