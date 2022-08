Carlo Verdone, grave lutto per il cinema italiano e l’attore: "È morto in un incidente stradale"

Ascolta questo articolo

Tutti in Italia conoscono l’attore Carlo Verdone. Si tratta di uno degli attori nostrani tra i più famosi a livello mondiale, molto amato dal grande pubblico. I suoi film riscuotono sempre molto successo e da sempre Verdone si è distinto per la simpatia e soprattutto per la sua straordinaria sensibilità. Molte pellicole in cui ha recitato sono diventate dei cult del cinema italiano e non solo. Una personalità poliedrica che ha fatto spesso parlare di sè.

Sin da piccolo Verdone si è appassionato alla recitazione, anche se non tutti sanno che Carlo ha la passione per la medicina. Nella sua famiglia molti parenti erano dei medici e da sempre Carlo gli ha seguiti, ascoltando i loro consigli, anche se poi ha deciso di prendere la strada attuale in quanto ha capito che forse vedere troppo sangue ogni giorno non faceva per lui. Proprio Carlo in questi giorni è rimasto sotto shock per una terribile disgrazia, vediamo che cosa è accaduto nel dettaglio.

Morto in un incidente stradale

Nel corso della sua lunga e gloriosa carriera Carlo Verdone come si sa si è trovato a recitare e lavorare al fianco di personalità molto prestigiose del mondo del cinema. Questo ne ha fatto una icona, anche per la sua bravura nell’interpretare i ruoli più disparati. Sono entrate nella storia ad esempio le performance in alcuni film comici.

Purtroppo una persona a cui egli era molto affezzionato è deceduta in un terribile incidente stradale: si tratta di John Steiner, 81 anni e grande icona del cinema internazionale. L’attore, di origini inglesi, è morto il 31 luglio scorso appunto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente d’auto.

Con Carlo Verdone, Steiner aveva recitato nel film ‘I due carabinieri‘ del 1984 e nella pellicola ‘Troppo Forte‘ del 1986. Entrambe le pellicole hanno riscosso un ottimo successo di pubblico e critica, per questo Steiner era conosciuto anche in Italia, in quanto voluto anche in diversi ruoli nei film “Salon Kitty”, “Caligola”, “Action” prodotti dal maestro del cinema erotico, Tinto Brass.