Carlo Verdone festeggia 70 anni e ringrazia commosso il suo pubblico: "Il vostro affetto è un’onda meravigliosa"

Carlo Verdone spegne 70 candeline. Nato il 17 novembre del 1950 a Roma, l’artista ha voluto condividere questo importante traguardo con il suo pubblico che lo segue con grande affetto fin dagli inizi della sua carriera. Così su Instagram ha postato un messaggio con la sua solita simpatia che da sempre lo distingue: “Che dirvi? So’ tanti … Ma la mente è lucida, lo spirito positivo, le anche robuste. Quindi la corsa continua! Born to Run finché potrò“.

Facile immaginare la miriade di commenti arrivati e che lo hanno sommerso di auguri, “un’onda meravigliosa” come lui stesso definisce questo affetto che il suo pubblico ha voluto dimostrargli. Una gratitudine che Verdone apprezza tantissimo e lo ripaga per una vita dedicata proprio a far divertire con i suoi film che sono entrati di diritto nella storia del cinema.

Carlo Verdone ringrazia i suoi fan per l’affetto dimostrato

Poco fa, Verdone ha voluto ringraziare tutti per il calore che ha sentito in questo giorno così importante e lo ha fatto postando un video sui suoi profili social ufficiali: “Se mi chiedete ‘Qual è il più bel regalo che hai ricevuto?’ io rispondo ‘Il vostro affetto’ è stato veramente enorme. E’ stata un’onda meravigliosa che da diversi giorni mi sta avvolgendo. Grazie a tutti voi per la carica che mi avete dato, per il sostegno. Sappiate che voi mi volete bene, ma anche io voglio bene a voi perché ho dedicato tutta la mia vita al mio pubblico e voi siete il mio pubblico. Quindi grazie, grazie di cuore. Vi voglio bene!“.

Commosso e a un passo dalle lacrime, Verdone ha voluto ricambiare così, con un messaggio semplice ma forte nello stesso tempo, in linea con quello che ha sempre dimostrato di essere attraverso i suoi film, dove ha saputo dosare alla perfezione comicità ed emozioni. I festeggiamenti continuano anche in tv, dove Sky ha voluto dedicargli un canale tutto suo dove verranno trasmessi fino al 30 novembre una ventina di suoi film, mentre il canale 34 gli riserverà un’intera programmazione.

Questo periodo segnato dall’emergenza Covid-19, ha dato uno stop anche alla sua ultima fatica “Si vive una volta sola“. La pellicola infatti era in programmazione nelle sale lo scorso febbraio, è stata poi rimandata a novembre a causa del lockdown e rinviata di nuovo al prossimo anno.