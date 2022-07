Carlo Verdone fermato dalla polizia in aeroporto: "Polvere bianca nella valigia"

Ascolta questo articolo

Tutti in Italia conoscono l’attore Carlo Verdone. Si tratta di uno degli attori nostrani tra i più famosi a livello mondiale, molto amato dal grande pubblico. I suoi film riscuotono sempre molto successo e da sempre Verdone si è distinto per la simpatia e soprattutto per la sua straordinaria sensibilità. Molte pellicole in cui ha recitato sono diventate dei cult del cinema italiano e non solo. Una personalità poliedrica che ha fatto spesso parlare di sè.

Sin da piccolo Verdone si è appassionato alla recitazione, anche se non tutti sanno che Carlo ha la passione per la medicina. Nella sua famiglia molti parenti erano dei medici e da sempre Carlo gli ha seguiti, ascoltando i loro consigli, anche se poi ha deciso di prendere la strada attuale in quanto ha capito che forse vedere troppo sangue ogni giorno non faceva per lui. E non tutti sanno che Verdone ha avuto un increscioso incidente in aeroporto, vediamo che cosa è successo.

Polvere bianca in valigia

Come molti di noi, anche Carlo Verdone prende le sue medicine. In particolare quando viaggia l’attore porta con sè anche i medicinali che gli servono per combattere l’insonnia, ma anche i medicinali per curare la canalolitiasi, una forma comune di vertigine e un ansiolitico che non è neanche troppo forte.

Anche Verdone, come molte persone della sua età assume medicinali per regolare la pressione sanguigna. Eppure proprio uno dei medicinali che prende, il magnesio, gli ha fatto passare un brutto quarto d’ora presso l’aeroporto di Londra. L’attore stava rientrando in Italia quando è stato fermato dalla polizia per i controlli.

In valigia gli agenti hanno notato della polvere bianca, per cui immediatamente l’attore è stato bloccato e portato in una stanza mentre il contenuto veniva analizzato. La polvere di magnesio, un prodotto della San Pellegrino, si era sversata infatti all’interno della valigia in quanto il contenitore si era rotto. Alla fine dei controlli tutto è risultato in regola e quindi Verdone ha potuto fare rientro tranquillamente nella sua Roma.