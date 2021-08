Carlo Conti parla di Vanessa Incontrada e spiazza: "Mi ha baciato"

Carlo Conti e Vanessa Incontrada sono una coppia ormai collaudata. Insieme conducono da anni il “Seat Music Awards” e anche per l’edizione 2021, che andrà in onda in diretta dall’Arena di Verona il prossimo 9 e 10 settembre, li vedremo insieme sul palco. Due conduttori importanti e di grande successo, così come di successo sarà l’edizione canora più attesa dell’estate.

Certo, su Italia 1 c’è “Battiti Live” condotto da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci, ma non sta convincendo più di tanto. E così, tutti pronti per guardare “Seat Music Awards”, che per l’occasione avrà anche un’ospite d’eccezione: Maria De Filippi. Conti ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ribadendo quanto si trovi bene insieme sul palco con la sua collega.

Carlo ha sottolineato la spontaneità e la simpatia di Vanessa, confessando come spesso sul palco si trovino a improvvisare piuttosto che seguire il copione. Il conduttore ha poi sorpreso, svelando un retroscena sulla Incontrada relativo al primo anno che hanno condotto assieme quello che allora si chiamava “Wind Music Awards”. Conti ha spiegato che la spagnola lo ha baciato.

“Mi diede un besito, un bacino sulle labbra: mi sorprese così tanto che diventai rosso, nonostante tutta la mia abbronzatura. Ma questo è il clima che riusciamo a creare insieme: allegro, scherzoso e d’improvvisazione“, queste le sue parole. Insomma, si respira un clima disteso quando si tratta di Conti e la Incontrada. La prima volta che si sono visti, Vanessa è stata in grado di rompere subito il ghiaccio.

Il bacio che gli ha dato lo ha fatto diventare rosso nonostante l’abbronzatura, scherza Carlo. Il conduttore ha poi svelato il suo amuleto: sua moglie e suo figlio. Prima di salire sul palco, si scambia uno sguardo d’intesa con loro e tutto diventa più semplice. “Seat Music Awards” sta per tornare e con esso la coppia Incontrada – Conti.