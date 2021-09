Carlo Conti invita Giulia Salemi a "Tale e quale show": "Prima o poi toccherà anche a lei"

Dalla giornata del 17 settembre su Rai 1 parte la nuova edizione di “Tale e quale show“, il talent condotto da Carlo Conti. Nel cast faranno parte Simone Montedoro, Federica Nargi, Francesca Alotta, Dennis Fantina, Alba Parietti, Biagio Izzo, Deborah Johnson, i Gemelli di Guidonia, Ciro Priello, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Deborah Johnson.

Nella sua ultima intervista al settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, il conduttore ha voluto proprio parlare del cast, mostrando la propria felicità per i nomi scelti in questa edizione. Successivamente risponde ad alcune provocazioni sugli ex fidanzati di Giulia Salemi, invitando quest’ultima in futuro a far parte di “Tale e quale show”.

L’intervista rilasciata da Carlo Conti

Concentrandosi sul cast in generale Carlo Conti non nasconde di aver preso alcuni volti provenienti dalle trasmissioni condotte da Maria De Filippi, Alfonso Signorini o Gerry Scotti, ma crede che tutti i nomi scelti sono dei grandi professionisti e con la loro partecipazione a “Tale e quale show” potranno mettere in evidenza altre doti. Rivela poi che Stefania Orlando, negli anni passati, si è sottoposta ad alcuni provini per far parte del programma ma non c’era mai stata l’occasione di portarla definitivamente negli studi di Viale Mazzini.

Successivamente ha voluto spezzare una lancia anche a favore di Pierpaolo altro ex concorrente del “GF Vip”: “Ha dimostrato di essere in gamba, è un personaggio emergente. Inoltre aveva iniziato proprio con me a ‘I migliori anni’, faceva parte del chorus del programma”.

Successivamente risponde alla provocazione del giornalista in cui gli viene chiesto di aver ospitato tutti gli ex fidanzati di Giulia Salemi, tra Francesco Monte e ora Pierpaolo Pretelli: “Prima o poi allora toccherà anche a lei, speriamo che sappia cantare perché sarebbe per me molto meglio di loro due!”. Un invito che l’italopersiana può accettare benissimo nella prossima edizione, dal momento che ad oggi è occupata con il suo “GF Party” insieme a Gaia Zorzi.