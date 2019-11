Carlo Conti fa da padre alla figlia di Fabrizio Frizzi: il nobile gesto del conduttore

Stella Frizzi, come tante altre bambine, ha dovuto affrontare fin da piccola un grande trauma: la morte del padre. Sebbene l’amore di sua madre Carlotta Mantovan non la faccia mai sentire sola, la piccola Stella ad oggi può contare su un’altra importante presenza affettiva nella propria vita: quella del conduttore televisivo Carlo Conti.

Purtroppo, il 26 marzo del 2018 il destino infausto ha portato Stella Frizzi ad esser orfana di padre. Fabrizio Frizzi, infatti, è venuto a mancare a causa di un’improvvisa emorragia celebrale. Alla luce di ciò, il noto presentatore di Rai Uno Carlo Conti ha deciso di prendersi cura della primogenita di Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan, che ha soltanto 5 anni.

Un legame profondo quello che sussiste tra Carlo e Stella, figlia del suo carissimo amico ed ex collega di lavoro. Un affetto incondizionato che vivrà nel tempo. In una recente intervista, infatti, il 58enne fiorentino ha parlato del rapporto esclusivo che lo lega alla primogenita di Fabrizio Frizzi: “Dice ‘babboCarlo‘ come se fosse tutto attaccato. Suo padre mi chiamava così, e ora continua a farlo lei”, ha confidato con tenerezza il conduttore di “Tale e quale show”.

Dopo l’inaspettata e sconvolgente scomparsa di Frizzi, Carlo Conti si è avvicinato a Carlotta Mantovan, l’ha supportata in un momento decisamente critico e ha cercato di ritagliarsi uno spazio all’interno della vita della piccola Stella. Il brillante showman ha infatti dichiarato di avere la più nobile delle intenzioni: ossia prendersi cura della bimba di Fabrizio Frizzi, affinché non senta il vuoto incolmabile causato dalla scomparsa del padre.

La morte del suo più caro amico Fabrizio Frizzi lo ha turbato profondamente, portandolo alla seguente epifania morale: “L’unica cosa che chiedo al buon Dio è di avere la salute e la forza di crescere i figli, fortuna che purtroppo Fabrizio non ha avuto”, ha concluso Carlo Conti, in un’altra recente intervista tv.