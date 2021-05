Carla Fracci, preoccupa il suo stato di salute: "È in grave condizioni"

Carla Fracci, secondo le ultime indiscrezioni, si troverebbe in gravi condizioni di salute. A riportarlo è il sito del “Corriere della Sera” con un articolo scritto dal giornalista Maurizio Porro ove intitola il suo pezzo “Carla Fracci, preoccupazione per le condizioni dell’étoile: è grave”.

Sulla nota pubblica sempre dal famoso quotidiano si legge poi: “Grande apprensione a Milano quando si è diffusa la notizia delle imprecisate ma gravi condizioni di salute in cui verserebbe Carla Fracci, nata il 30 agosto 1936, una delle ballerine più famose di tutto mondo ed orgoglio milanese della Scala, dove ha studiato per anni danza ed ha debuttato nel corpo di ballo nel ’55 ottenendo subito strepitosi successi“.

Per il momento neanche il “Corriere della Sera” sembra conoscere i dettagli sullo stato di salute di Carla Fracci, affermando solamente che si troverebbe in gravi condizioni a Milano. Sicuramente nelle prossime ore usciranno delle notizie più dettagliate sullo stato di salute su una delle più ballerine più conosciute in tutto il mondo.

La carriera di Carla Fracci

Inizia a muovere i primi passi nel mondo della danza nel 1946, in cui studia alla scuola di ballo del Teatro alla Scala di Milano con Vera Nikolaevna Volkova e altri numerosi coreografi molto importanti, diplomandosi nel 1954, diventando poi danzatrice solista due anni e prima donna nel ’58.

Negli anni ha danzato in tutto il mondo, esibendosi tra l’altro all’American Ballet Theatre, il London Festival Ballet, il Sadler’s Wells Ballet (conosciuto a oggi come il Royal Ballet), lo Stuttgart Ballet e il Royal Swedish Balle. Ottiene dei riconoscimenti molto importanti anche in America, venendo insignita nel ’81 dal famoso quotidiano del “The New York Times” come prima ballerina assoluta. Nel 2020, grazie alla sua straordinaria carriera, riceve il premio alla carriera da parte del Senato della Repubblica Italiana.