Canalis-Corvaglia: la loro amicizia ventennale è giunta al capolinea

Lo si era già intuito da diverso tempo: tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia le cose non andavano più per il verso giusto. Legate da una profonda amicizia ventennale, i rapporti tra le due storiche ex veline di Striscia la Notizia hanno improvvisamente conosciuto un vertiginoso e a quanto pare irrecuperabile tracollo.

Un tempo inseparabili, oggi le due ex amiche non si seguono più su Instagram e non postano video o foto che le ritraggono insieme. Gli anni in cui ballavano gli stacchetti sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci sono solo un antico ricordo. A questo punto la domanda sorge spontanea: cosa può aver mandato in frantumi la loro amicizia?

A cercare di rispondere a questa domanda ci ha pensato il settimanale Chi. Nell’intervista che ha avuto come protagonista Elisabetta Canalis, si è cercato di far leva su questo aspetto, ma l’ex di George Clooney non ha voluto sbilanciarsi più di tanto.

“La Corvaglia? Un argomento molto delicato. Onestamente di questa cosa preferirei non parlare” ha confessato la velina mora, tuttora oggetto del desiderio di milioni di italiani. Difficile rimane quindi comprendere perché siano arrivate alla rottura, ma resta innegabile che le due donne abbiano litigato, compromettendo irreparabilmente il loro rapporto.

Anche perché dopo aver concluso la loro esperienza come veline di Striscia la Notizia, le due esuberanti modelle hanno continuato a frequentarsi e divertirsi insieme. Più recentemente avevano anche deciso di aprire una palestra a Los Angeles, la Sky View LA. Come precisato dalla Canalis, il progetto delle due socie in affari non è però naufragato così come lasciato intendere dai media. “La palestra l’abbiamo data in affitto”, ha spiegato l’ex velina di origine sarde. “Non sono una personal trainer e qui la forte concorrenza in quel settore richiede delle competenze specifiche. Però sto lavorando ad un’altra cosa legata al fitness che ancora non posso dire”.