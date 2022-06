Canale 5, malore improvviso in diretta tv: cosa è successo

Ascolta questo articolo

Siamo giunti ormai alle battute finali, tra pochi giorni sarà decretato il vincitore della 16esima edizione dell’Isola dei Famosi. Intanto, però, continuano a non mancare i colpi di scena. Nel corso dell’ultima puntata del programma, un concorrente ha accusato un malore improvviso, gelando tutti gli spettatori in diretta tv e suscitando molta apprensione in studio.

D’altronde è stata un’edizione piuttosto turbolenta, ricca di imprevisti e scontri piuttosto violenti tra i naufraghi. Ancora una volta gli spettatori sono rimasti con il fiato sospeso per l’ennesimo incidente, sono stati attimi di grande paura per tutti: ecco come sta ora il concorrente.

Il malore improvviso

Entrata sull’Isola tardivamente rispetto agli altri concorrenti, Mercedesz Henger è riuscita presto a farsi strada sbaragliando la concorrenza. La sua tenacia è stata premiata al punto che i telespettatori da casa hanno deciso di premiarla mandandola in finale, dove si potrà giocare il titolo di vincitrice. Secondo quanto riportato da LiberoQuotidiano.it, la show girl non ha avuto neppure il tempo di godersi il risultato che è stata colta da una brutta disavventura.

E’ stata la stessa figlia di Eva Henger a rivelare quanto successo: “Ho avuto un attacco d’ansia… Sono finalista?”. L’eccessiva euforia per la conquista della finale le ha giocato brutti scherzi, procurandole un piccolo malore. Sucessivamente ha poi commentato così il grande risultato: “Dovrei essere felice, ma è una mancanza di rispetto nei confronti di tutti gli altri…”.

La show girl ha preferito rispettare i suoi compagni senza lasciarsi andare in diretta ad eccessive manifestazioni di gioia, ma è stata subito ripresa da Luxuria che l’ha invitata, invece, a lasciarsi andare: “Devi gioire e rispettare l’esito del televoto, ti hanno voluta in finale”. Ad ogni modo Mercedesz avrà modo ora di godersi l’agognata finale, facendo però attenzione a non incappare in altri piccoli incovenienti di salute.