Can Yaman, una tristezza infinita: il triste annuncio è arrivato pochi istanti fa

Ascolta questo articolo

Sguardo tenebroso, finisco a dir poco statuario, talento innato, Can Yaman è l’attore e modello turco che sta facendo letteralmente impazzire intere generazioni .

32 anni, nato a Istanbul l’8 novembre 1989, Can incolla allo schermo milioni di fan sparse per il mondo, con il suo fascino rude ma irresistibile e in molte, solo perchè c’e lui come protagonista, si sono appassionate alle soap.

La notizia devastante

Di Can sappiamo che, dopo la laurea in giurisprudenza a Istanbul, ha deciso di dedicarsi alla sua passione: quella per la recitazione che, in men che non si dica, grazie alla sua bellezza e al suo talento, gli ha permesso di entrare nel cuore di un ampio pubblico, soprattutto femminile (e non sto qui a spiegare le ragioni). In pochi anni ha raggiunto un enorme successo internazionale con le serie televisive Bitter Sweet e DayDreamer, top negli ascolti su Canale 5,diventando il Kral, il Re, della soap opera turca come si legge in “Can Yaman I love You forever”(Vallardi) .la biografia non ufficiale scritta da Floriana Rullo. in cui si parla non solo dell’attore ma delle sue fan. dalla spagnola Ester che ad Istanbul lo ha seguito su tutti i suoi set, fino ai fan che, in suo nome ,hanno adottato animali e dato nomi ad alberi.

La svolta decisiva della sua carriera risale al 2017, quando ha cominciato a vestire i panni di Ferit Aslan nella serie Bitter Sweet-Ingredienti d’amore, fino a che, in Italia, sono tutte impazzite peer il suo ruolo di Can Divit nel serial televisivo “Day Dreamer-Le ali del sogno“. In queste ore, però, è arrivata una notizia davvero sconvolgente. Attraverso una story su Instagram (ora scaduta), ha voluto dire la sua dopo tanti rumors letti in giro sul suo ipotetico allontanamento dall’Italia: “Spero possiamo trovare la pace, perché io ne ho bisogno tanto. Ho cercato di essere sempre riservato a allo stesso tempo unito a voi. Vorrei dire a coloro che mi vogliono bene veramente: non vado via dall’Italia, state sereni. Il mio prossimo progetto è ambientato in Italia ed è un progetto globale su una piattaforma importantissima. Gli attori si spostano a seconda del progetto, non siamo mai permanenti da nessuna parte. Questa è la natura del mestiere”.

Dopo aver rassicurato chi lo segue che non lascerà l’Italia, si è lasciato andare ad uno sfogo, comunicando che è stato costretto a prendere una decisione inevitabile:“Cambierò sicuramente la casa a Roma, perché la gente ha superato ogni limite. Non ce la faccio più con lo stalkeraggio che subisco oppure l’aggressione che deve subire ogni femmina che si associa con me se non è quella che “accettate” voi”. Il riferimento è alla storia con l’ormai ex Diletta Leotta, sempre sotto l’occhio attento dei paparazzi, concludendo così: “Vi voglio bene, ma voglio bene anche a me stesso”. Una notizia improvvisa che ha scosso tutti i suoi followers ma il 32enne desidera un po di tranquillità e sono certa che tutti capiranno la sua decisione di spostarsi in una nuova abitazione, lontana dai occhi infiscreti e da tutti coloro ch lo hanno assillato in questi mesi.