Can Yaman ritrova l’amore, la nuova fiamma è un’attrice bellissima e amata da tutti noi

Il noto modello ed attore turco Can Yaman sarebbe finito al centro di clamorose voci di gossip. Il volto noto del cinema turco è molto conosciuto anche in Italia per aver girato alcune fiction di successo come ‘Viola come il mare‘, oltre ad essere testimonial del turismo turco in Italia.

Yaman è molto attivo anche in ambito umanitario, è il fondatore dell’Associazione Can Yaman for Children, un’organizzazione senza scopo di lucro che si prefigge l’obiettivo di supportare bambini ed adolescenti in ambito socio-sanitario. Oltre che nell’ambito lavorativo, l’attore turco è molto vociferato anche nelle riviste di gossip, è delle ultime ore uno scoop clamoroso: ecco con chi si frequenta.

La sua nuova fiamma

Stando alle ultime voci che girano nell’ambiente rosa, lo statuario attore turco Can Yaman avrebbe intrapreso una frequentazione galante con Francesca Del Fa, attrice de ‘Il Paradiso delle signore’. Quello con Diletta Leotta sembra essere ormai un capitolo chiuso, la bella giornalista è stata scalzata dalla nuova fiamma italiana.

In realtà, con la Leotta la storia sarebbe finita a causa della eccessiva attenzione mediatica nei loro confronti, un problema che a lungo andare si è rivelato ‘fatale’. Questo aveva dichiarato la giornalista di Dazn in occasione di una delle ultime interviste: “La cosa un po’ complicata è che quando capiti di innamorarti di un uomo così famoso e così conosciuto, devi fare i conti anche con tutto il resto. Mi piace condividere la foto di un bel momento, ma poi c’è la vita reale dall’altra parte dello schermo. Ed è difficile da tenere intima. Era quasi tutto schedulato da un titolo di giornale…“

Chi sa che invece la bella attrice Francesca Del Fa, nota come Irene Cipriani nella fiction, non riesca a gestire meglio la morbosità dei paparazzi e del giornalismo rosa. Sta di fatto che al momento si tratta solo di indiscrezioni per le quali saranno necessarie ulteriori conferme, che chissà che non provengano proprio dai diretti interessati.