Can Yaman, l’attore di "Bitter Sweet" ringrazia di cuore i suoi fan: una nuova serie tv in vista

Can Yaman è il personaggio del momento, la fortunata serie tv “Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore” lo ha reso famoso e amato, tanto che l’ultima sua apparizione nella bella Napoli ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine: l’attore è stato letteralmente assalito dai fan che hanno voluto dimostrare il loro “caloroso” affetto. Can, dicono alcune testimonianze, si è dimostrato molto disponibile a firmare autografi e a prestarsi per svariati selfie, particolare che i suoi ammiratori hanno apprezzato moltissimo.

In queste ore, Can Yaman ha postato sul suo profilo Instagram un messaggio per tutti i suoi ammiratori che lo hanno votato e gli hanno permesso, quindi, di vincere il concorso “Tv’s Top Leading Man“, lasciandosi alle spalle anche il quotato Jensen Ackles di “Supernatural“.

Quindi, al culmine della felicità, ha voluto mandare un messaggio ai suoi followers, ultimamente aumentati incredibilmente di numero: “Ciao a tutti, pare che abbia vinto Tv’s Top Leading Man 2019 (…). Ho preso il 90% dei voti alla fine, che è assolutamente fantastico, perciò ringrazio tutti i miei fan. Mi hanno supportato sempre, non mi hanno mai deluso“, ha dichiarato euforico Can.

Can Yaman, la nuova serie che lo vede protagonista

Ma le sorprese per i suoi ammiratori non sono finite qui. C’è già chi si dispera per la fine della serie che lo vede protagonista tutti i pomeriggi su Canale 5 alle 14.45, infatti da lunedì 16 settembre il ritorno di Maria De Filippi con il suo “Uomini e Donne“, segnerà la fine della serie “Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore”.

Comunque già si vocifera che basterà aspettare il prossimo anno per rivedere il bel Yaman protagonista di una nuova soap opera che ci terrà compagnia durante la prossima estate: “Erkenci Kus“, questo il titolo originale della serie. Qualche anticipazione ci fa sapere che Can Yaman, anche in questo caso sarà il protagonista, e interpreterà un membro della famiglia Divit, a capo di una nota compagnia pubblicitaria nella città di Istanbul. Yaman sarà un noto fotografo che vorrà affiancare il padre Aziz, prossimo alla pensione. Ma la sua vita sarà destinata a cambiare per sempre in seguito ad un incontro con una ragazza.