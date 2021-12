Can Yaman irreperibile da giorni: è mistero sull’improvvisa scomparsa dell’attore

La notizia è delle ultime ore ed è stata data su Instagram dall’esperto di gossip Alessandro Rosica: Can Yaman è scomparso e nessuno sa dove si trovi attualmente. A quanto pare l’attore turco, diventato famosissimo in Italia grazie alle soap “DayDreamer – Le Ali del Sogno” e “Mr Wrong” andate in onda su Canale 5 nelle scorse estati, sarebbe irreperibile da giorni.

Il suo appartamento romano è vuoto, come confermato i paparazzi che di tanto in tanto sono appostati lì fuori in attesa di sorprendere Can con qualche presunta nuova fiamma, e nei dintorni è stato avvistato l’ultima volta parecchi giorni fa. Il motivo di questa improvvisa sparizione, sempre secondo Rosica, starebbe nella crescente insofferenza dell’attore nei confronti delle attenzioni dei fan. O meglio, delle fan.

Can Yaman ha lasciato la sua residenza romana: nessuno lo sente da giorni

Attenzioni che inizialmente facevano piacere ma che oggi sarebbero diventate talmente pressanti e onnipresenti da spingere Can Yaman a lasciare il suo appartamento romano almeno per le vacanze natalizie. Com’è noto ai più, in questi mesi l’attore turco alloggia in una residenza al centro di Roma, vista Colosseo; un luogo molto frequentato, dunque, dove viene riconosciuto e fermato continuamente.

Non solo, perché ci sono fan che gli fanno addirittura gli appostamenti sotto casa, cosa che trova sempre più fastidiosa e intollerabile. Per questo motivo, l’ex fidanzato di Diletta Leotta starebbe pensando di cambiare casa, optando per una residenza meno centrale ma più appartata, dove poter vivere in maniera tranquilla e senza il costante assalto dei fan.

C’è anche chi sostiene che semplicemente Can si sia recato in Turchia per trascorrere le feste con la famiglia, ma nel Paese arabo, di religione musulmana, il Natale non si festeggia, per cui questa opzione è da scartare. Ai fan, dunque, non resta che monitorare il profilo Instagram del loro idolo, in attesa di un post che sveli dove si trova in questo momento.