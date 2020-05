Can Yaman festeggia il nuovo traguardo social, mentre Demet gli manda un messaggio

Siamo impazienti di vedere la nuova soap turca Daydreamer – Le ali del sogno (Erkenci Kus titolo originale turco), che ci terrà compagnia tutti i pomeriggi su canale 5, che va a sostituire l’attuale programma “Uomini & Donne” di Maria De filippi nella fascia oraria dalle 14:45 alle ore 16.00.

Can Yaman, protagonista della soap Daydreamer, ha voluto festeggiare il suo nuovo traguardo sui social, mentre la collega che interpreterà Sanem, ha voluto mandare un messaggio sul suo profilo Instagram. L’attore turco, molto apprezzato in Italia, è impegnato in questi giorni a girare la soap Mr. False insieme a Ozge Gurel che ricordiamo, è stata sua partner in Bitter Sweet nel ruolo della dolce Nazli.

La notorietà ha portato Can Yaman a essere molto conosciuto e amato in Italia e in altri paesi europei come Grecia e Spagna, e di conseguenza a essere seguito sui social da moltissime fan. Ha voluto ringraziare tutti così, scrivendo questo messaggio sul suo profilo: “Sono già molto emozionato, non vedo l’ora. Non sarò mai in grado di dire abbastanza quanto sia grato per questo supporto senza fine tutte le volte, lo apprezzo dal profondo del mio cuore”.

La sua collega Demet Ozdemir, che interpreterà la bella Sanem nella soap, invece ha voluto scrivere un messaggio sul suo profilo social, accompagnato da una fotografia sorridente:“Buone vacanze, spero che tutto ritorni alla normalità”.

Intanto ricordiamo il riassunto della soap che vede protagonisti Can Divit e Sanem Aydin, due ragazzi provenienti da mondi diversi. Can, si trova obbligato a ritornare ad Istambul, in quanto il padre Aziz Divit, imprenditore di un’azienda pubblicitaria, decide di andare in pensione e lasciare tutto in mano ai suoi due figli Emre e Can.

Can in giro per il mondo come fotografo, si trova costretto a ritornare nell’azienda di famiglia per poter aiutare il fratello nella gestione. Ci sono anche nuovi assunti, fra cui Sanem Aydin, ragazza di umili origini ma di grande talento. I due si innamoreranno, ma per poter stare insieme dovranno superare diversi ostacoli.

La prima puntata della soap turca potrebbe andare in onda presumibilmente a partire dal lunedì 15 giugno, quindi siamo davvero agli sgoccioli.