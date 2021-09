Can Yaman fa baldoria a Belgrado: l’attore turco tra lap-dance e belle donne in un noto night

L’assenza di Can Yaman alla festa dei trent’anni di Diletta Leotta sanciva effettivamente la fine della relazione tra la giornalista sportiva di Dazn e l’attore turco: la cosa risulta più che mai evidente ora che i due sono distanti come non mai e si comportano a tutti gli effetti come dei single. E se tempo fa sono cominciate a circolare voci relative a un presunto riavvicinamento della Leotta all’ex Daniele Scardina, Can Yaman non è rimasto a guardare.

Per lui, però, nessuna nuova frequentazione femminile, ma una vacanza ad alto tasso di trasgressione a Belgrado. Il sex symbol originario di Istanbul, infatti, negli scorsi giorni è volato dalla Sardegna, dove ha trascorso la seconda metà di agosto, nella metropoli serba assieme al suo manager Roberto Macellari e a un paio di amici. Qui si è concesso serate divertenti e piccanti.

Notte di divertimento per Can Yaman in un noto night

Sul seguitissimo profilo Instagram di Can Yaman sono stati pubblicati gli scatti e i video relativi a una serata in particolare, quella in cui il divo delle soap opera, il manager e i suoi amici si sono recati in un noto locale notturno di Belgrado. Le foto mostrano una notte di baldoria tra musica assordante, piccanti spettacoli di lap dance e bellissime donne in adorazione del divo turco.

Le fan italiane di Can Yaman hanno storto il naso, soprattutto perché di solito l’interprete della soap di successo Daydreamer è molto schivo e geloso della propria vita privata, e raramente mostra dettagli circa i propri spostamenti. Come mai ha fatto quest’eccezione? Forse per lanciare una frecciatina alla ex Diletta Leotta, mostrandole di star bene anche senza di lei?

Una cosa è certa: la parentesi serba di Can Yaman si sta per concludere, visto che l’attore a breve è atteso al Festival del Cinema di Venezia per una premiazione, quindi successivamente si recherà sul set de “Viola come il Mare”, la nuova fiction con Francesca Chillemi.