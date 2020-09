Can Yaman cercato da Maria De Filippi e Barbara D’Urso: ma nel suo futuro potrebbe esserci anche il cinema italiano

Can Yaman ha iniziato a farsi conoscere in Italia nel 2017 grazie al personaggio Ferit Aslan presente nella serie televisiva turca “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” insieme alla giovane attrice Özge Gürel. L’anno successivo, sempre nel suo paese Natale, ha interpretato il ruolo di Can Divit nella serie televisiva “DayDreamer – Le ali del sogno“.

L’attore turco non è amato solamente nel nostro paese, poiché in Turchia l’azienda “Desa” ha creato una linea di abbigliamento usato proprio per “Erkenci Kuş”. Ma a quanto pare, come riportato dal settimanale “Oggi”, il suo futuro lavorativo dovrebbe concentrarsi in Italia.

Le ultime voci su Can Yaman

Nei mesi scorsi è stato accostato più volte alla quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, ma alla fine Alfonso Singorini non ha trovato un punto d’accordo con Can Yaman. Secondo le indiscrezioni l’attore avrebbe rifiutato di far parte del reality show per via di un cachet ben al di sotto delle sue aspettative.

Tuttavia, nei prossimi mesi, Can Yaman potrebbe lavorare in Italia. Come riportato dal settimanale “Oggi“, e riportato testualmente dal sito “Biccy“, l’attore sarebbe corteggiato da Barbara D’Urso e Maria De Filippi: “Can Yaman corteggiato dalle due donne più potenti di Mediaset. Di chi si tratta? Il successo di Day Dreamer e lo scorso anno di Bitter Sweet, due soap in onda su Canale 5, ha regalato grande popolarità all’attore Can Yaman. Un vero e proprio fenomeno mediatico che sta favorendo proposte al bel turco. Dopo aver risposto picche al Grande Fratello Vip potrebbe presto arrivare come ospite in due programmi in onda su Canale 5”.

Oltre alle sirene di Mediaset, Can Yaman sembra essere molto ricercato anche dai protagonisti del cinema italiano. Sempre secondo la rivista diretta da Umberto Brindani l’attore sarebbe stato cercato dal regista Ferzan Özpetek, regista turco che lavora nel nostro paese da svariati anni.