Camilla, moglie del principe Carlo: la tragica notizia in diretta Tv. "Trovato morto in hotel"

La moglie del principe Carlo è in lutto per la scomparsa improvvisa di un suo parente. A darne la notizia il Times, che ha riferito i dettagli di quanto accaduto; si tratta purtroppo di una brutta vicenda. La duchessa di Cornovaglia è sposata con il principe Carlo dal lontano 2005, quando nonostante fosse già divorziata, riuscì ad ottenere il consenso di Elisabetta II, del Parlamento e della Chiesa d’Inghilterra per compiere il grande passo.

Purtroppo nelle ultime ore è stata travolta da questa terribile notizia: un suo parente stretto ha perduto tragicamente la vita dopo anni di tanti problemi e sofferenze. E’ stato fatto il possibile per aiutarlo, ma alla fine nessuno è riuscito a dissuaderlo veramente dal compiere il drammatico gesto: ecco cosa è successo.

Il lutto improvviso

Charles Villiers, cugino 59enne di Camilla di Cornovaglia, è stato ritrovato senza vita in una stanza del Durrants Hotel di Londra. Purtroppo l’uomo avrebbe deciso di togliersi la vita dopo tanti anni di sofferenze e battaglie legali con la moglie. Divorziatosi malamente nel 2014, Villiers aveva intrapreso una lunga causa contro la moglie, acusata di bigamia e addirittura di non aver mai divorziato ufficialmente dall’ex marito.

Nonostante queste accuse si siano rivelate infondate per tutti e 5 i tribunali che hanno studiato il caso, il 59enne non aveva ancora gettato la spugna, continuando una guerra divorziale considerata tra le più lunghe dell’intera storia della Gran Bretagna. Negli ultimi mesi di vita il cugino di Camilla aveva intentato una nuova causa per ottenere giustizia relativamente al lato economico, in quanto sosteneva che queste nuove udienze dovessero svolgersi presso un tribunale scozzese, dove è prevista la corresponsione degli assegni sino a soli 3 anni dopo il divorzio.

Sta di fatto che tutta questa situazione ha minato pesantemente la salute mentale di Villiers, il quale tra l’altro doveva fare i conti anche con problemi finanziari. Un suo amico, che di recente lo aveva ospitato in vacanza sul suo yacht, si era detto molto preoccupato circa il suo stato di salute psicologico, tanto da consigliargli di rivolgersi ad uno specialista. Purtroppo, poco dopo ha deciso di togliersi la vita.