La famosa attrice americana Cameron Diaz che è sempre apparsa perfetta sotto tutti i punti di vista si è confessata dicendo che per anni ha sofferto molto a causa del suo aspetto fisico, ha rivelato che prima di girare un film passava le ore in camerino a guardarsi allo specchio per apparire perfetta il più possibile.

Oggi all’età di 50 anni ed essendo mamma di una bimba di due anni afferma che è il suo ultimo pensiero ma che capisce in epoca di body shaming il perchè tante donne si rimirino allo specchio, per essere sempre rispondenti a determinati standard, dice che a Hollywood devi essere impeccabile e che gli standard sono molto elevati.

Ha così deciso di abbandonare la carriera per dedicarsi a suo marito e a sua figlia a tempo pieno, perchè non sopportava più le pressioni che a Los Angeles le facevano per girare una scena in cui doveva sempre apparire bellissima, ha affermato che la trattavano come donna oggetto e le venivano imposti certi canoni di bellezza.

Così otto anni fa ha deciso di lasciare la carriera nel cinema, divenuta famosa con The mask e con Tutti pazzi per Mary, ricorda con fragilità come fosse diventato tossico quel rapporto con il suo corpo, oggi si sente finalmente una donna libera e di non dover dimostrare niente a nessuno e nessuna donna dovrebbe farlo o sentirsi oggetto.

Dichiarazioni che fanno molto pensare perchè molti dietro quello sguardo seducente e sorridente delle sue commedie che l’hanno resa celebre, non si aspettavano che nascondesse una sofferenza interiore che l’ha attanagliata per anni, questo dimostra che per molte celeb di Hollywood essere sempre al top porta molti sacrifici e che non tutti sono disposti a cedere, anche l’attrice Rebel Wilson divenuta famosa perchè curvy, ora notevolmente dimagrita è al centro di polemiche perchè tutti la rivogliono come era prima.