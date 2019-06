Cambio di vita per Bobo Vieri con l’arrivo della sua primogenita

Ogni figlio porta con sé tante responsabilità che inevitabilmente cambiano in maniera netta la propria vita; ciò non comporta eccezioni per quanto concerne i personaggi famosi. Un esempio lampante è per l’appunto l’ex calciatore Christian Vieri; pare che la sua vita sia cambiata totalmente dopo l’arrivo di Stella, la sua primogenita.

A confermarlo è stata la moglie ed ex velina Costanza Caracciolo che afferma: “Bobo Vieri è un papà modello. Ho avuto un parto cesareo e i primi giorni non potevo muovermi. Bobo mi ha aiutato moltissimo e continua a farlo (…) In casa è perfetto! Preciso e ordinato. Io sono l’opposto“. Insomma pare proprio che Bobo abbia imparato subito come coprire al meglio il ruolo di papà premuroso e marito attento alle esigenze della famiglia.

Pochi giorni fa hanno festeggiato il battesimo della piccola Stella, che ha da poco compiuto 7 mesi; la piccola ha portato poi i genitori all’altare, i quali si sono sposati di fatto solo pochi mesi fa in gran segreto. Se solo si pensa alla vita che fino a poco tempo fa conduceva l’ex calciatore, fatta di feste e divertimento, vederlo ricoprire un ruolo così importante e per giunta con classe e disinvoltura è davvero una sorpresa per tutti.

Cionostante Vieri smentisce sul cambio di vita che ha portato la figlia affermando di non essere mai stato uno che usciva tutte le sere, anzi, al contrario, dichiara di essere sempre stato un tipo mattiniero. “D’altra parte, se vuoi diventare calciatore ad alti livelli, devi fare la vita da atleta. Ora però c’è Stella e voglio prendermi cura di lei. Lei è la nostra gioia più bella“, ha concluso l’ex calciatore.

Ma con l’arrivo dell’estate la famiglia Vieri appare molto impegnata, infatti ancora Costanza afferma: “Prima Formentera, poi la Bobo Summer Cup, il gran torneo di footvolley che lui organizza lungo le spiagge e che fin dall’inizio è stato il nostro ‘nido d’amore’. Quest’anno ci saremo anche io e Stella“.

Inoltre lo sport non può che giovare a Bobo, che da alcune foto recenti appare sovrappeso, sembra infatti che abbia messo su qualche chilo di troppo. La moglie a tel proposito afferma che di solito per Bobo questa è quasi una routine, che vede per tutto l’inverno regnare la pigrizia, ma poi all’improvviso a maggio inoltrato iniziano gli allenamenti per perdere i chili acquistati; ovviamente questo comporta tanta sofferenza, ma in fin dei conti ne vale la pena.