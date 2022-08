Buon Compleanno a Ben Affleck. L’attore compie oggi 50 anni

Ascolta questo articolo

Ricorre oggi il compleanno di Ben Affleck, che spegne ben 50 candeline. Nato il 15 Agosto del 1972, Ben festeggia in questo Ferragosto mezzo secolo di vita in compagnia della moglie Jennifer Lopez, che ha sposato a sopresa poche settimane fa a Las Vegas.

Riflettendo sui suoi primi 50 anni, Ben ha dichiarato che ha smesso di preoccuparsi di quello che gli altri pensano di lui, un giudizio che in passato, da sua stessa ammissione, lo ha influenzato troppo. Dopo una storia con Gwyneth Paltrow, nei primi anni 2000 Ben entrò nell’occhio del ciclone per il primo fidanzamento con la Lopez, oggetto di pesante scrutinio da parte del gossip, che coincise con un periodo di flop a livello professionale.

La relazione naufragò nel 2004, e l’anno successivo Ben sposò la collega Jennifer Garner, incontrata sul set di “Daredevil”. Il divorzio è arrivato nel 2017 dopo 12 anni di matrimonio e tre figli, e nel 2021 c’è stato l’inatteso ritorno di fiamma con la Lopez, che ha fatto impazzire i nostalgici del gossip. Questa volta i Bennifer ce l’hanno fatta ad arrivare all’altare, e dopo le nozze in una cappella di Las Vegas hanno festeggiato con un viaggio di nozze in Francia.

Ben è diventato famoso a fine anni ’90 con “Will Hunting – Genio ribelle”, scritto a quattro mani insieme all’amico di sempre Matt Damon, che gli ha fatto ottenere l’Oscar come migliore sceneggiatura quando aveva 25 anni. Anni dopo, vinse nuovamente l’ambita statuetta dorata con “Argo”, vincitore del premio come miglior film.

In aggiunta all’apprezzamento della critica, Ben ha ottenuto grandi successi al botteghino grazie a blockbuster come “Armageddon” e “Pearl Harbor”, diventando anche un sex symbol per le adolescenti dell’epoca con commedie romantiche come “Shakespeare in Love”. Negli ultimi anni è stato il supereroe Batman nei film della DC Comics.