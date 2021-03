Bugo si sfoga contro i giornalisti: "Mi sono rotto"

Bugo è tra il 26 cantanti di questa settantunesima edizione del “Festival di Sanremo“, la kermesse italiana condotta da Amadeus insieme a Rosario Fiorello. Fino a questo momento però la situazione con il brano “E invece sì” non sorride all’artista, dal momento che si trova al 24esimo posto davanti solamente a Random e Aiello.

Il cantante sta in gran parte pagando ancora l’esibizione della scorsa edizione con Morgan, in cui quest’ultimo sul palco in maniera totalmente improvvisata decise di cambiare il testo del brano “Sincero”. Questo gesto causò l’immediata squalifica dal programma, oltre a essere diventato un meme sui social in questi mesi.

Lo sfogo di Bugo sui social

Se Morgan sta cercando sui social di oscurare, nel suo piccolo, l’esibizione di Bugo con alcune dirette sui social network, Cristian sembra voglia mettere alle spalle questa vicenda. Con un lungo post rilasciato sui propri profili infatti ha voluto attaccare la maggior parte dei giornalisti, colpevoli di parlare ancora dell’abbandono dal palco dell’Ariston a un anno di distanza.

“Ciao ragazzi, parto dalla fine dicendo che mi sono rotto”, inizia così lo sfogo di Bugo, che poi aggiunge: “Lo dico perché è da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che nulla c’entra con la musica e non ho mai replicato. Capisco la libertà di parola, è un diritto sacro e la rispetto, ma quando i giornalisti musicali usano come scusa una cosa accaduta più di un anno fa per schernirmi, allora siamo oltre all’ambito delle chiacchiere da bar”.

Fa capire che il suo obbiettivo resta quello di far conoscere il Bugo artista, dichiarando di essere al Festival per parlare di musica: “Mi dispiace che […] ci si continui a chiedere dove sia Bugo. Bugo è qui, io sono qui, non sono mai andato via. Mi sono solo allontanato dalla pazzia e dall’opportunismo”.