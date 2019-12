Buffon – D’Amico, la coppia si sarebbe sposata in gran segreto

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico vivono un amore che di strada in salita ne ha fatta. Il portiere della Juventus, ex campione del mondo nel 2006 con la nazionale italiana e la giornalista sportiva, stanno insieme da poco più di cinque anni e hanno un bambino, Leopoldo Mattia. La relazione tra i due è nata quando Buffon era ancora sposato con Alena Seredova.

Difatti il portiere ha alle spalle un matrimonio e due figli, Louis Thomas e David Lee, proprio con la Seredova. Quando il matrimonio naufragò, subito il gossip impazzò e le voci di un presunto tradimento da parte di Buffon ai danni di sua moglie si fecero sempre più insistenti, fino a quando lo stesso portiere e la D’Amico ufficializzarono la loro relazione.

Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata, oggi Alena Seredova è felice accanto all’imprenditore Alessandro Nasi e Buffon fa ormai coppia fissa con la D’Amico. E proprio su quest’ultima coppia il gossip è tornato a bersagliarli e questa volta con la celebrazione di un matrimonio che sarebbe avvenuta in gran segreto.

Il settimanale “Nuovo” ha beccato Buffon a cena con la Seredova e i figli e dal suo dito è emerso un anello nuovo e sospetto, difatti il particolare non è di certo sfuggito agli occhi più attenti e subito si è ipotizzato di un matrimonio tra Buffon e la D’Amico celebrato in segreto. Inizialmente si vociferava che il grande passo potesse avvenire a campionato chiuso e invece a quanto pare la coppia avrebbe deciso di anticipare i tempi.

Adesso i fan attendono la conferma della notizia e chissà che Buffon non abbia invitato a cena la sua ex moglie e i loro due figli, proprio per informali dell’accaduto. D’altronde la loro relazione prosegue già da un pò di anni e ci sarebbero tutti i presupposti per realizzare il grande passo. Al momento però i diretti interessati non si sono espressi al riguardo.