Bufera social, Fabrizio Corona augura buon anno postando una sua foto oscena: “Come vedete sto già stappando stoca**o”

Perseguendo nel suo stile inconfondibile, Fabrizio Corona, ha fatto gli auguri di buon anno su Instagram con una foto decisamente provocatoria e scevra di qualsiasi eleganza. “Mi ero dimenticato di dirvi una cosa: come vedete sto già stappando #stoca**o #nonmiavetefattoniente ma almeno fatevi due risate #buonanno nel mio primo anno da detenuto in libertà” ha scritto a corollario dello scatto sarcastico ed hot.

L’ex re dei paparazzi ha condiviso una foto triviale che lo ritrae seduto sul letto intento in una poderosa linguaccia: colto con indosso un maglione semi trasparente lo possiamo apprezzare completamente nudo dalla cintola in giù, le mani che impugnano i genitali oscurate con un’emoticons con il logo di King, il giornale online di sua creazione.

I followers, in generale, non hanno particolarmente apprezzato la boutade goliardiaca e in molti si sono lanciati in commenti al vetriolo: “Sarebbe già imbarazzante se avessi 16 anni ma a 44 non si può vedere dai” mentre qualcun altro ha osservato che il risultato è decisamente volgare, squallido, degno di un esibizionista cronico.

Un utente ha sottolineato che la foto, oltretutto, non è attuale: “Fra l’altro la foto è vecchia. Non vedo i tatuaggi nuovi sulla testa, poi la faccia si vede che e’ più giovane . Buffone”. Per un internauta il catanese necessita di uno psicologo, non per la foto, ma per l’atteggiamento autolesionista, perchè è vittima oramai del suo personaggio.

Corona, dopo il periodo trascorso in carcere, pare aver ricucito il rapporto con l’ex moglie Nina Moric, per amore del figlio Carlos e, in occasione della notte di Natale, hanno deciso di trascorrere insieme la serata dedicata ai buoni sentimenti e propositi. Il 44 enne, editore del ‘Corona Magazine’ ha comunque trascorso una turbolenta vigilia: il suo appartamento a Milano è stato depredato dai ladri. A raccontare l’accaduto è stato lo stesso Fabrizio che, su Instagram, ha postato le immagini dell’appartamento a soqquadro.