Bufera Chanel Totti, papà Francesco parla della vicenda e dichiara: "Ci saranno conseguenze legali"

Per giorni si è parlato dello scandalo che ha coinvolto Chanel Totti, la figlia 13enne del noto ex calciatore, Francesco Totti e della conduttrice Ilary Blasi. La nota rivista “Gente”, ha pubblicato uno degli ultimi numeri dove in copertina apparivano Chanel e papà Francesco al mare. Fino a qui nulla di male, se non fosse che la secondogenita di Totti e Ilary compariva con il volto sfocato, in quanto minore, ma con il lato B in bella vista.

La questione ha scatenato il putiferio, con Francesco e Ilary che subito sono intervenuti sui rispettivi social e si sono scagliati contro la rivista “Gente” e in particolare contro la direttrice Monica Mosca. Tanti utenti hanno fatto altrettanto, sollevando la questione della mercificazione del corpo delle adolescenti, della sessualizzazione minorile e così via.

Critiche e attacchi sono piovuti da ogni dove ad indirizzo del magazine, mentre quest’ultimo è stato denunciato dal Moige (movimento genitori), all’ordine dei giornalisti. La situazione è stata davvero delicata e adesso, Francesco Totti ha rotto il silenzio e ha spiegato, in un’intervista rilasciata a “Repubblica”, come si sono evolute le cose.

Totti, ha affrontato la questione dei social, rivolgendosi al giornalista e chiedendogli: “Lei crede ai social? Io no. Non li leggevo nemmeno finché non mi hanno segnalato certi commenti bavosi alla famosa copertina di Gente“. Francesco ha poi ammesso che sia lui, sia Ilary sono andati fuori di testa a causa di questa vicenda che ha coinvolto Chanel. L’ex calciatore della Roma ha poi dichiarato che la situazione non finirà nell’oblio.

Totti ha assicurato che ci saranno delle conseguenze legali ad indirizzo della rivista “Gente”. Insomma, la famiglia Totti è intenzionata ad andare fino in fondo a questa faccenda e nonostante sia trascorsa qualche settimana, sui social continuano a piovere commenti sulla vicenda. La direttrice Monica Mosca si è difesa, asserendo che lo scopo della copertina era solo quello di mettere in risalto la famiglia, ma la Mosca è stata comunque segnalata al consiglio di disciplina affinché si verifichino eventuali violazioni alla Carta di Treviso.