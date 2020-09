Buddy Valastro, incidente al bowling per "Il Boss delle Torte"

Buddy Valastro è diventato famoso in tutto il mondo grazie alla sua abilità di creare torte incredbiili e memorabili, tanto da diventare protagonista di una serie televisiva a lui dedicata, “Il Boss delle Torte“, oltre ad altri spin-off di successo sempre a tema culinario. Il famoso pasticciere di origini italiane ha subito due lunghe operazioni in seguito ad un terribile incidente avvenuto durante una partita di bowling in famiglia, uno dei passatempi preferiti della famiglia Valastro.

Secondo quanto confermato dal portavoce del “Boss delle Torte”, Buddy stava facendo una partita insieme alla moglie ed ai figli nella pista da Bowling che ha fatto costruire nella propria casa. Nel corso della partita qualcosa si è inceppato nel meccanismo che mette a posto i birilli, una occorrenza abbastanza frequente e che Buddy in passato aveva sistemato da solo più volte.

Questa volta però qualcosa è andato storto, e mentre Buddy cercava di liberare un birillo dal meccanismo la sua mano destra è rimasta incastrata negli ingranaggi e compressa nel meccanismo. Senza alcuna possibilità di liberare la mano, Buddy non ha potuto fare altro che guardare mentre un’asta metallica di circa 4 cm ha lentamente e ripetutamente colpito la sua mano, impalandola tra l’anulare ed il dito medio.

Dopo cinque minuti, i figli Buddy Jr. di 16 anni e Marco di 13 sono riusciti a liberare il padre grazie ad un seghetto alternativo che hanno utilizzato per tagliare il palo metallico. Una volta liberato, Valastro è stato portato d’emergenza in ospedale, dove ha subito due interventi alla mano in chirurgia ortopedica.

Le sue condizioni al momento sono stabili, ma il portavoce avverte che “la sua sarà una battaglia in salita, dato che si tratta della mano dominante di Buddy ed avrà bisogno di un recupero prolungato e di fisioterapia“. Valastro ha mantenuto la sua attitudine ottimistica, postando su Instagram una foto post-operazione con la caption scherzosa: “Cosa ne pensate del mio nuovo accessorio?“.