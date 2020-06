Brutto incidente per Barbara D’Urso, la conduttrice è sotto antidolorifici

Barbara D’Urso, nel bene o nel male, fa parlare di sé. La conduttrice, volto di punta in casa Mediaset, viene spesso attaccata e criticata a causa dei suoi programmi, ma questi puntualmente, vantano un seguito e uno share abbastanza considerevoli, tanto che su canale 5 la D’Urso conduce ben tre programmi. Da “Pomeriggio Cinque” a “Live- non è la D’Urso” fino a “Domenica Live“, la conduttrice entra tutti i giorni nelle case degli italiani.

Molto attiva anche sui social, dove l’account Instagram di Barbarella vanta un numero di followers da capogiro, la D’Urso mostra spesso scatti che la ritraggono nella vita quotidiana, oppure coglie l’occasione per pubblicare dediche, come quella fatta al suo ex marito nel giorno del loro compleanno. Spesso viene criticata proprio sui social e a ciò Barbara preferisce sempre non rispondere direttamente, ma farlo con messaggi subliminali.

E proprio attraverso il profilo Instagram, la D’Urso ha comunicato ai suoi followers di essere stata vittima di un brutto infortunio. Si tratta di un’ustione di secondo grado alla mano destra, alla quale al momento è stata applicata una fasciatura. Le cause dell’accaduto restano un mistero, difatti Barbara ha preferito tacere in tal senso, anche se si è mostrata sorridente nel raccontarlo.

Attraverso la pubblicazione di tre video, la conduttrice ha spiegato che avrebbe voluto tenere per se la vicenda, ma ciò non è stato possibile in quanto tra pochi giorni tornerà in onda e dunque si sarebbe visto il tutto. L’incidente non sembra essere stato indolore, nonostante la stessa D’Urso lo abbia raccontato con il sorriso.

Con d’avanti un calice di vino, direttamente da casa sua, la D’Urso ha annunciato ai suoi fan l’incidente che l’ha vista coinvolta, aggiungendo che domenica sarà in onda con indosso un guanto che farà apparire la mano gonfia a causa della fasciatura. La conduttrice lo ha definito un’incidente “bello pesantuccio” e un “momento doloroso“, ammettendo poi che sta assumendo gli antidolorifici per placare il dolore. Non resta che fare tanti auguri alla conduttrice, per una pronta guarigione.