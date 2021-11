Brutto incidente per Antonino Spinalbese: auto distrutta, la corsa in ospedale e la reazione di Belen

Nuovi guai per Antonino Spinalbese, che qualche ora fa ha avuto un incidente con l’auto. L’hair stylist di origini campane, che oggi lavora anche come influencer, fotografo e modello, in queste settimane è nell’occhio del ciclone per via della presunta crisi – che per molti sarebbe addirittura una rottura – con la compagna Belen Rodriguez, madre di sua figlia Luna Marì, nata lo scorso 12 luglio.

Ora però su tutti i siti e le pagine web di gossip si parla con una certa preoccupazione dell’incidente d’auto avvenuto pare nel pomeriggio, a Milano, dove Antonino vive e lavora ormai da anni, ovvero da ben prima di conoscere Belen. A rendere noto quanto successo è stato lo stesso Spinalbese sul suo seguitissimo profilo Instagram, dove di foto con Belen non ce ne sono più da parecchio tempo, mentre vengono pubblicati momenti delle sue giornate con la piccola Luna Marì.

Su Instagram, le foto dell’incidente di Antonino Spinalbese

Tra le storie Instagram di Antonino Spinalbese, nel pomeriggio sono comparse due foto che hanno allarmato moltissimo i fan. In una foto si vede l’auto dell’uomo con il parabrezza distrutto e mezza carrozzeria ammaccata, segno che l’impatto – con un’altra auto oppure con un muro o un guardrail, non è chiaro – è stato piuttosto forte.

La seconda foto è se possibile ancora più inquietante, visto che Antonino si trova in ospedale con una flebo attaccata al braccio. “Ok” si legge su entrambe le foto. Ma cos’è successo davvero? Come mai queste foto allarmanti senza nessuna spiegazione? Di certo non si trattava di qualcosa di grave, sia perché molto presto le foto sono state rimosse, e al loro posto ne è comparsa una di Spinalbese in palestra.

Sia perché la reazione di Belen Rodriguez non è stata quella di una donna che ha appreso che il padre di sua figlia è stato vittima di un incidente d’auto. La showgirl argentina, infatti, oggi ha pubblicato foto e video spensierati girati durante uno shooting fotografico.