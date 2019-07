Brutta notizia per i fan di Caterina Balivo: la conduttrice dice addio ai social

Notizia appresa appena qualche ora fa, la bella presentatrice campana Caterina Balivo decide di abbandonare i suoi profili social; in particolare pare che la Balivo abbia deciso di abbandonare il famoso social network Instagram. L’ addio però è solo momentaneo, la Balivo infatti ha deciso di staccare completamente dal mondo esterno per dedicarsi interamente al marito e i suoi due figli in questo periodo vacanziero.

L’ultima storia pubblicata che ritrae la Balivo è insieme al marito Guido Maria Brera, intenti in un ballo e come sfondo una paesaggio di montagna; la Balivo sembra spensierata e rilassata e per ora questa sarà l’ultima IG stories che i fan avranno modo di vedere. Lo stop improvviso alla frequentazione del mondo di internet è stata una scelta ponderata e ragionata da parte di Caterina.

Di fatto la Balivo proprio alcuni giorni fa venne pesantemente criticata per una foto dove mostrava i piedi, e molti haters avevano esclamato delle insinuazioni circa eventuali difetti fisici della donna; forse anche questo ha contribuito alla decisione drastica, seppur momentanea, dell’abbondono dei social.

Per la conduttrice Rai, che per anni ha condotto il programma pomeridiano “Detto fatto“, è stato un anno ricco di cambiamenti, ed anche abbastanza duro. Infatti la Balivo è stata la nuova conduttrice del programma “Vieni da me“, dove però pare abbia vinto la sfida dell’audience. Già alle prime puntate, infatti, il programma ha riscontrato un notevole successo, riuscendo persino a conquistare una bella fetta di share, da sempre appartenuto al solidissimo quanto decennale programma pomeridiano condotto dalla De Filippi, “Uomini e Donne“.

Caterina per ora è intenta solo a godersi le meritate vacanze sulle Dolomiti, insieme al marito e ai figli; nelle IG stories di Instragam infatti la conduttrice pubblica un video, prima insieme al marito poi insieme ai figli, e nella descrizione scrive: “Finalmente a casa. Ci vedremo tra un po’ di giorni sui social… sparisco per un po“. La scelta delle Dolomiti come meta di vacanza è stata fatta dalla Balivo, in quanto la donna ha sempre manifestato vivo interesse e passione per l’aria di montagna e la tranquillità che il paesaggio trasmette.