Brutta disavventura per Elisabetta Gregoraci: "Ho trovato un ladro in casa"

In seguito ad alcuni giorni di meritato relax sull’isola di Capri, Elisabetta Gregoraci è ritornata a casa in cui ha dovuto affrontare però una brutta disavventura. Come svelato dalla diretta interessata in varie storie su Instagram avrebbe, mentre è andata a prendere Nathan Falco da scuola, trovato un ladro in casa.

La Gregoraci, che come si può vedere da queste stories su Instagram è visibilmente scossa, rivela di aver passato una giornata piuttosto movimentata. Fortunatamente, grazie anche all’aiuto del figlio, le cose sono andate nel verso giusto con il ladro che è stato arrestato dalla polizia.

Il racconto di Elisabetta Gregoraci

“Oggi sono andata a prendere Nathan a scuola per portarlo a casa e mi sono trovata un ladro in casa” inizia così il racconto la conduttrice per poi aggiungere: “Ci siamo spaventati tutti… non so con quale freddezza sono riuscita a inseguire il ladro e a fare dei video”. Fortunatamente le cose sono andate per il verso giusto: “Il ladro è stato catturato ed è stato arrestato. Nathan ha avuto la prontezza di chiamare la polizia”.

Sfortunatamente il primo a incontrare il ladro è stata la tata, con il malvivente che ha iniziato a tirarle dei calci e aggredirla, ma per fortuna oltre a un grande spavento le sue condizioni non sono preoccupanti. La situazione viene risolta grazie all’intervento repentino della polizia, accorsa nella casa della famiglia Gregoraci dopo un paio di minuti dalla chiamata di Nathan.

Nei pochi minuti ove si è ritrovata in casa con il ladro la Gregoraci afferma: “Io ho iniziato a seguire il ladro e lo ho messo all’angolo. L’hanno catturato e adesso è in prigione, dove è giusto che sia”. Nella parte finale delle sue stories l’ex gieffina si mostra sorridente, ammettendo di essere molto felice che la situazione non sia precipitata del tutto.