Bruno Arena dei Fichi d’India, l’annuncio improvviso è appena arrivato sui social: da brividi

In Italia chi segue il mondo dello spettacolo e della televisione ricorderà sicuramente Bruno Arena, il notissimo comico che ha fatto la storia della tv italiana assieme a Max Cavallari. I due sono stati sempre molto uniti, e lo dimostrano i loro lavori che hanno fatto divertire tantissime generazioni. Il suo comico composto dai due si chiama “I fichi d’India”. Le loro performance sono notissime a tutti, basti pensare che il duo comico ha recitato assieme nei cosiddetti cinepanettoni.

Tra tutti “Natale in India”, con Cristian De Sica. Ma purtroppo dopo tantissimi anni di carriera Bruno è stato colpito da un aneurisma cerebrale nel 2013 mentre recitava una puntata di Zelig. Da allora è cominciato il suo calvario, visto che Bruno ha dovuto affrontare tantissimi mesi di ospedale e adesso è costretto su una sedia a rotelle, anche se è riuscito a recuperare alcune funzionalità. Ma in questi giorni ci sono novità sul suo conto.

La foto assieme a Max

In queste ore Bruno Arena è tornato a far parlare di sè sui social, in quanto la pagina Instagran de “I fichi d’India” ha pubblicato una foto che lo ritrae assieme all’amico Max mentre i due fanno un giro all’aria aperta. Commovente l’immagine, che mostra Max che spinge la sedia a rotelle di Bruno e fa un gesto di felicità.

“Buona sera a tutti !!!!!! Buon sabato sera ! Un abbraccio fico a tutti !!!Bruno e max” – così ha scritto la pagina social “I fichi d’India” mostrando la foto di Bruno e Max. Gli utenti sono stati molto felici di vedere questa bellissima immagine dei due amici e colleghi di una vita, uniti anche durante questa difficile situazione di Bruno.

“È bellissimo vedere come gli sei vicino.. vorrei avere un amico come te… bravo!!” – così ha scritto un utente rivolgendosi a Max Cavallari. Tra i due c’è ancora grandissima amicizia e Max non smetterà mai di essere vicino al suo amico di una vita. Il duo continuerà sicuramente a far parlare molto di sè negli anni e nei mesi a venire.