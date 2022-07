Brunetta, dichiarazioni choc contro Berlusconi e Fascina: "Mi hanno violentato.."

Ascolta questo articolo

In queste ore non si sta facendo altro che parlare dell’intervista rilasciata da Renato Brunetta, ministro per la Pubblica Amministrazione, a Lucia Annunziata conduttrice della trasmissione di informazione “In mezz’ora in più”. Secondo quanto si apprende dalle fonti di informazioni, la stessa Annunziata si sarebbe rivolto a Brunetta affermando che lui comunque fosse una bella persona, e che avesse gli occhi azzurri “delle razze superiori”.

Parole che hanno suscitato fortissima indignazione: da più parti si è chiesto di condannare in toto il comportamento della giornalista. “Però c’ha gli occhi azzurri lei… Una cosa ce l’ha… Delle razze superiori” – queste sono state le parole utilizzate dalla Annunziata durante l’intervista a Renato Brunetta, che poi ha continuato parlando della sua carriera politica e della sua vita. In particolare il ministro ha dichiarato di essere stato “violentato” da due personalità molto note. Vediamo di cosa si tratta.

Brunetta, “essere violentato su questo…”

Nel corso della sua carriera politica Renato Brunetta ha ricoperto tantissimi incarichi. Si tratta indubbiamente di una delle personalità più importanti del mondo della politica nostrano. “Io non ho scelto di essere alto o basso, sono responsabile delle mie idee di quello che faccio ma non di essere tappo o nano” – così ha detto Brunetta parlando della sua condizione personale.

Come si sa Renato Brunetta non è noto certo per essere altissimo. Proprio parlando della sua altezza ha riferito come si sia sentito offeso da un post di Marta Fascina che lei ha pubblicato in queste ore dopo l’addio di Brunetta a Forza Italia. Nel post c’era la canzone “Il giudice” di Fabrizio De Andrè che racconta come si sa la scalata di una persona bassa ai vertici della magistratura. Proprio la parola “nano” è qualcosa che da molto fastidio a Brunetta.

“Marta ma essere violentato su questo, non per me ma per tutti quei bambine e bambini che non hanno avuto la fortuna di essere alti e belli e che possono avere in me un esempio e dire, ma vedete Brunetta, però tappo come è… sdogano su di me questo termine che mi ha sempre fatto male” – queste sono state le parole di Brunetta alla Annunziata.