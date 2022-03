Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Mi dispiace davvero tantissimo, è un attore iconico. Non avrà mai interpretato ruoli da Oscar, ma è sicuramente una delle star più famose al mondo ed ha recitato in film di culto che tutti hanno visto. Chi non si ricorda lo shock del colpo di scena de "Il Sesto Senso"? Chi non ha pianto davanti al suo sacrificio in "Armageddon"? Io lo ricordo ancora giovanissimo in "Moonlighting", una serie comedy divertentissima. Mi dispiace davvero tanto, le malattie cognitive sono terribili perché la persona rimane fisicamente, ma mentalmente è un lento spegnersi giorno per giorno.