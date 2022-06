Britney Spears appare di nuovo nuda su Instagram dopo 2 settimane dall’aborto

Ascolta questo articolo

Britney Spears compare nuovamente come mamma l’ha fatta su Instagram e i suoi fan non smettono di mostrarsi preoccupati per le foto in cui la popstar americana è completamente nuda, con solamente un cuore rosso che le copre le parti intime.

Purtroppo non è la prima volta che un fatto simile sconvolge gli ammiratori, poiché solo qualche settimana fa la cantante aveva pubblicato sul maggiore social media Instagram un’altra serie di foto che poco lasciavano alla fantasia.

Sono trascorse appena 2 settimane da quando la cantante ha dato la notizia di aver perso il suo miracoloso bambino a causa di un aborto spontaneo ed eccola nuovamente nuda sul social network Instagram.

Afferma che si tratta di un momento triste per qualsiasi genitore, ammettendo anche che forse lei e il suo compagno avrebbero dovuto attendere di più per dare la notizia, tuttavia, la gioia era troppo grande. Nonostante ciò, la vediamo pubblicare delle foto che fanno porre molte domande su quale sia ancora oggi il reale equilibrio mentale della popstar.

La Spears commenta la foto in cui appare senza veli: “Non è la stessa foto… questa è la foto del cuore rosso sangue!!!”.

Si tratta dell’ennesima ostentazione del suo corpo nudo o in topless, che anche stavolta non è ben vista da fans e ammiratori, soprattutto dopo aver appena annunciato la tragica notizia di aver perso il suo bambino.

La preoccupazione dei fans di Britney Spears

I fans della popstar commentano le foto in maniera preoccupante: “Qualcuno salvi Britney”, “Cosa le sta succedendo?”, oppure: “Spero davvero che qualcuno si occupi di lei…”, “Ma davvero pensate stia bene?”. E tanto altro.

Dopo le prime foto in cui comparve completamente nuda e prima di quelle apparse due giorni fa, la cantante aveva già pubblicato alcuni video che la riprendevano in vacanza, mentre correva in topless sulla spiaggia in Messico.