Brigitte Nielsen: "Tirai uno schiaffo a Madonna" e la vendetta con Sean Penn

L’incontenibile Brigitte Nielsen, ospite nel programma americano “The Talk“, ha voluto rendere pubblico un episodio accaduto anni fa, per la precisione nel 1987, tra lei e Madonna. Ai tempi la giunonica attrice era sposata con Sylvester Stallone, conosciuto sul set del film “Cobra”.

Al culmine della sua carriera la Nielsen, durante una serata in un club americano, si è imbattuta nella cantante, già allora affermata e conosciuta a livello mondiale. L’assist per iniziare il racconto dettagliato dei fatti viene fornito dalla controversa questione circa i ritardi – anche di due ore e mezza – di Madonna in ogni suo concerto, cosa che non è stata gradita dal pubblico.

Brigitte Nielsen, lo schiaffo a Madonna e la notte passata con Sean Penn

“Nel 1987, ero in un club in centro con Madonna e lei continuava a offendermi“, ha iniziato Brigitte, per poi continuare: “Era molto scortese e ho finito per darle uno schiaffo in faccia. Era a mano aperta e ha avuto un grande impatto considerando che lei non è molto grande mentre io sono una gigante”. A causa di quell’atteggiamento, la Nielsen fu allontanata dal locale, e lei stessa ammette di aver esagerato: “Ricordo che sei ragazzi corpulenti mi sono venuti a prendere – ed era abbastanza giusto, voglio dire, probabilmente non avrei dovuto farlo – e mi hanno portata fuori dal club”.

Ma la storia è tutt’altro che conclusa e il particolare più incredibile deve ancora arrivare. In pratica, la stessa Nielsen, continua tranquillamente a raccontare che, due mesi più tardi, raggiunse Madonna nel sud della Francia. Chi si aspetta un lieto fine e una stretta di mano tra le due, resterà deluso, perché il finale del racconto di Brigitte riserva un colpo di scena di tutto rispetto.

“Un paio di mesi dopo sono tornata da lei nel sud Francia perché ero stata troppo maleducata e ho passato una notte con suo marito Sean Penn“. La giunonica 56enne, madre della piccola Frida avuta 2 anni fa, ha spiazzato tutti con queste rivelazioni, soprattutto considerando che all’epoca l’attore Sean Penn era il marito di Madonna e lei stessa era sposata con Sylvester Stallone. Subito dopo ha tenuto a precisare di non aver avuto molte avventure di una notte: “Sono più adatta alle relazioni a lungo termine nonostante quella notte con Sean e il racconto mediatico che si fa di me come donna promiscua”.