Brigitte Bardot, dichiarazioni shock sul Coronavirus: "Ristabilisce un nuovo ordine"

Brigitte Bardot ha rilasciato alcune dichiarazioni sul settimanale “Oggi” che stanno scatenando una forte polemica sul web e non solo. La diva francese ha voluto commentare la difficile situazione causata dalla pandemia provocata dal Coronavirus, ma il suo punto di vista è destinato a far discutere.

La femme fatale, che ha fatto sognare intere generazioni per la sua incredibile bellezza, ha una propria e personale visione riguardo la terribile emergenza provocata dal Covid-19 e le sue parole, ritenute da molti troppo estreme, hanno creato non poco stupore.

Le forti dichiarazioni di Brigette Bardot sul Coronavirus

“Temo che il Covid e le altre epidemie che si stanno annunciando ristabiliranno dolorosamente un nuovo ordine. Quando quei 5 miliardi di persone di troppo su questa Terra saranno scomparsi, la natura riprenderà i suoi diritti“, queste le parole della Bardot che alla domanda se per lei il virus sia una cosa buona, non esita a rispondere “Sì, è una specie di autoregolamentazione di una sovrappopolazione che noi non siamo in grado di controllare”. Ovviamente non tutti sono in linea con il suo pensiero.

Note sono le sue battaglie in difesa della natura e degli animali, ma sembra che questa volta la diva 86enne per molti abbia un pochino esagerato nelle sue esternazioni. Tanti, infatti, non hanno gradito le sue parole ritenute troppo dure nei confronti delle tante vittime che non sono riuscite a vincere la loro battaglia contro il Covid.

La diva francese non si ferma qui e infierisce anche contro la situazione immigrazione, un argomento molto delicato anche in terra francese. Il sogno della Bardot sarebbe avere un governo autoritario per poter mettere ordine: “nel casino in cui viviamo”. Prova molta amarezza per l’attuale situazione sociale: “Quando penso che il governo francese lascia al margine dei poveri cittadini che lavorano duro e che ottengono meno aiuti di tutti questi migranti che ci assalgono, mi fa orrore”.

Ferma sulle sue posizioni, la Bardot non si fa intimorire da eventuali conseguenze derivate dalle sue affermazioni, come l’accusa di qualche tempo fa per incitamento all’odio razziale: «Me ne frego, mi condannino di nuovo. Mi costerà? Non mi interessa. Se non avrò i soldi per pagare i danni, andrò in prigione. Sarebbe divertente”.