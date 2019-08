Brigitta Boccoli diventa mamma per la seconda volta a 47 anni grazie alla fecondazione assistita

Eccolo il nuovo figlio della coppia Brigitta Boccoli – Stefano Orfei, tutto grazie alla fecondazione assistita. Arriva finalmente il debutto in società del piccolo Brando insieme alla mamma ed al fratellino Manfredi.

Le foto in esclusiva di “Oggi.it” mostrano scene tenerissime tra mamma e figlio, dove l’amore di Brigitta è molto evidente per il suo secondo figlio tanto atteso. Durante la serata era presente anche il suo primo figlio, Manfredi, di 11 anni, il quale non è parso per nulla geloso del suo nuovo fratellino. I presenti alla serata romana giurano che Brando è stato buonissimo e non ha fatto neanche un capriccio.

“Sei arrivato amore mio!!!” aveva scritto sui social network Brigitta, dopo poche ore dalla nascita del piccolo Brando. Il secondo figlio arriva dopo diversi tentativi di fecondazione assistita, che hanno visto l’espianto degli ovuli e la fecondazione in provetta in un laboratorio all’avanguardia nel settore.

“Non è stato facile, ma grazie a Stefano che mi è stato sempre vicino, ci siamo finalmente riusciti!”, queste le parole della Boccoli durante una recente intervista, parole piene di gioia ed entusiasmo.

Finalmente lo scorso 18 luglio è arrivato Brando e tutta la fatica è stata ampiamente ripagata. Dopo circa un mese dal parto, la showgirl è già in forma, con shorts maculati degni della sua figura.

Brigitta ha debuttato come showgirl in televisione grazie all’aiuto di Gianni Boncompagni, però, dopo aver conosciuo Stefano Nones Orfei, la sua vita è totalmente cambiata. I due si sono incontrati nel 2006, anno in cui entrambi hanno partecipato al tanto criticato reality show “Reality Circus“. Solo due anni dopo, i due si sono sposati e nello stesso anno è nato il loro primo figlio, Manfredi.

Ora Brigitta è artista nel circo e lavora fianco a fianco a Stefano, il suo grande amore. Ora ha 47 anni ma il suo fisico è invidiato da molte, soprattutto dopo la sua apparizione a 41 anni nuda su Playboy.