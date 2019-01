Briga, prima di Sanremo: "Patty Pravo? Amore a prima vista”

Briga, ovvero Mattia Bellegrandi, è uno dei cantanti in gara della 69° edizione del Festival di Sanremo, che inizierà martedì 5 Febbraio su Rai Uno, condotto da Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele. L’ex allievo della scuola di “Amici”, salirà sul prestigioso palco dell’Ariston, duettando con Patty Pravo, considerata come una delle più celebri interpreti della musica italiana.

Intervistato dal settimanale “Chi”, la rivista diretta da Alfonso Signorini, Briga ha deciso di raccontare come è nata la decisione di esibirsi insieme a Patty Pravo, parlando del loro primo incontro.

“Ci siamo subito scelti. È stato amore a prima vista. Patty è una leggenda vivente, un’icona senza precedenti e l’idea di essere il cavaliere dell’ultima diva rimasta mi fa un certo effetto” – ha dichiarato Briga, che ha poi aggiunto: “Siamo molto più simili di quello che si possa pensare”.

Anche Patty Pravo ha espresso la sua opinione sulla loro collaborazione artistica, rivelando che cercava un ragazzo giovane e non appena lo ha sentito cantare, ha subito capito che era la persona giusta per lei. Poi, ridendo, ha ammesso di avere un vero e proprio debole per i rapper, e che lui non è niente male.

Durante il corso dell’intervista, è stato chiesto a Briga di raccontare qualcosa sulla sua vita sentimentale e lui ha colto l’occasione di smentire i gossip di qualche tempo fa, che parlavano di una relazione tra lui ed Emma Marrone, svelando che con lei c’è sempre stata soltanto una sincera amicizia, oltre che una profonda stima reciproca. Il trentenne romano, ha raccontato ai giornalisti di essere single, ma che ha in testa una ragazza che gli piace molto della quale però, non si sente ancora di parlare. “Il problema spesso, se non sempre, sono io. Parto a mille e poi mi perdo” – ha raccontato il giovane cantante.