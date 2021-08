Briatore-Gregoraci, lui la tocca e lei si infastidisce: cosa emerge dagli scatti di "Oggi"

Il settimanale “Oggi” ha beccato Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sul mega-yacht dell’imprenditore ormeggiato a largo della Sardegna e le foto che sono state pubblicate sul numero in edicola questa settimana non fanno altro che alimentare le voci riguardanti un presunto riavvicinamento dell’ex coppia. L’ex manager della Formula 1 e la bella show-girl di Soverato hanno si sono separati ormai anni fa, ma qualcosa tra loro sembra esserci ancora.

O per lo meno, di certo il sentimento è ancora vivo per quanto riguarda Flavio Briatore, che ancora una volta appare il più coinvolto dei due. Già quando era nella Casa del Grande Fratello Vip 5, del resto, Elisabetta Gregoraci aveva rivelato che l’imprenditore durante il lockdown le aveva chiesto di risposarlo, tornando quindi a essere una famiglia a tutti gli effetti, con al centro l’amore immenso per il loro figlio Nathan Falco, appena adolescente.

Elisabetta Gregoraci sullo yacht di Flavio Briatore: lo strano scatto

Inizialmente Briatore aveva negato la cosa, ma poi aveva ammesso che la sua ex stava dicendo la verità. E anche nelle foto pubblicate sul settimanale “Oggi”, si vede come a un certo punto l’imprenditore di Cuneo allunghi la mano per accarezzare dolcemente il volto della sua “Ely”, stesa sullo yacht accanto a lui a prendere il sole. Lei, però, ha un’espressione alquanto infastidita che non sfugge all’occhio impietoso della telecamera.

Ma allora come mai, si chiede qualcuno, la Gregoraci continua a fare coppia fissa con l’ex, pur non essendo intenzionata a tornare con lui, come ribadito più volte sia dentro che fuori la Casa? La versione ufficiale è che l’ex coppia si frequenta ancora per il bene del figlio Nathan Falco, ma anche in questo caso possono essere sollevati diversi dubbi.

Non sempre, infatti, Nathan Falco è coi genitori, e di certo non era sullo yacht in Sardegna, come formato dai fotografi che hanno scattato le foto. Eppure i suoi genitori continuano a fare coppia fissa sia nella vita quotidiana che agli eventi mondani.