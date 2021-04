Brando Giorgi vuole tornare negli studi de "L’isola dei famosi": "Voglio difendermi"

L’addio di Brando Giorgi nella quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, condotto da Ilary Blasi insieme a Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, è stato un boccone amaro da digerire per i fan. Infatti l’attore, grazie alla sua bravura di scoprire le strategie e i gruppi creati in Honduras, stava diventando con il tempo uno dei favoriti per fare un percorso davvero importante.

Il sogno però è terminato nell’ultima puntata del reality, in cui Massimiliano Rosolino annuncia il suo ritiro a causa di un problema all’occhio. Fortunatamente nella giornata di ieri è ritornato nuovamente su Instagram dichiarando che l’intervento è stato un successo, aggiungendo di voler ritornare negli studi di Mediaset dopo il periodo di riposo per difendersi dalle ultime accuse sul suo conto.

Le parole di Brando Giorgi

In primis ha pubblicato una fotografia insieme ai figli Camilla e Niccolò, per poi lasciare svariati video nelle storie: “Scusatemi se ho gli occhiali da sole, mi sento un po’ sciocchino, ma non è un bel vedere. L’operazione è andata bene, devo stare steso per questi due giorni poi ne avrò ancora per parecchi giorni”.

Successivamente ci tiene a ringraziare tutti i suoi fan che gli stanno mostrando una enorme vicinanza in questi giorni e, nelle prossime settimane, promette scintille: “Spero quanto prima di poter andare in trasmissione per provare a difendermi un po’”. Tra l’altro Brando viene ricordato in maniera positiva anche dagli ex concorrenti de “L’isola dei famosi”.

Il visconte Ferdinando Guglielmotti, intervistato nell’ultima puntata di “Domenica Live”, si dichiara sicuro che avrebbe potuto fare un’ottima isola, mentre Alex Belli rivela: “Lo conosco molto bene, ha un temperamento molto forte. Brando ha sbagliato perché voleva fare per forza di cosa il leader e spiegare le cose. Ognuno di noi deve imparare e chi è già imparato non viene ben visto”.