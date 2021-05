Brando Giorgi attacca Gilles Rocca e svela chi potrebbe vincere "L’isola dei famosi"

A causa di un infortunio all’occhio Brando Giorgi ha dovuto abbandonare in maniera forzata “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Con il passare del tempo l’attore ha conquistato l’affetto del pubblico, siccome è stato uno dei primi ad aver scoperto le strategie nate tra i naufraghi in Honduras.

Intervistato in esclusiva dal sito “Super Guida TV” Brando rivela che avrebbe desiderato ardentemente di restare in Honduras per poter beccarli uno ad uno. Rivela di essere rimasto molto deluso da Gilles Rocca, siccome nei suoi confronti ha usato un linguaggio del tutto inappropriato.

L’intervista a Brando Giorgi

Iniziando proprio dal suo infortunio che l’obbliga ad abbandonare in maniera forzata la tramissione, rivela di star migliorando lentamente, anche se ancora oggi ha la vista un po’ offuscata. Le sue attuali condizioni comunque sono nettamente migliori rispetto a quando si trovava in Honduras.

Parlando dei motivi del suo “sì” al reality show ammette di aver voluto capire come avrebbe reagito alle varie restrizioni legate al cibo, dalla quotidianità e alla lontananza dalla sua famiglia: “Questa esperienza mi ha arricchito e mi ha dato una grande forza oltre a darmi una consapevolezza maggiore di me stesso”.

Per via del suo carattere duro e deciso Brando Giorgi non ha legato con molti naufraghi su l’isola. Tra i primi a criticarlo c’è stato Gilles, e l’attore in questa intervista prova a raccontare il suo rapporto con lui: “Mi è stato dato dello schifoso e del viscido. Ho rinunciato a chiedere spiegazioni. Anche io posso perdere la pazienza e mi è capitato però da quel punto di vista ho sempre cercato di non abbassarmi allo stesso livello di Gilles“.

Nella parte finale rivela chi vorrebbe vedere trionfare in questa quindicesima edizione rivelando che alcuni concorrenti che hanno abbandonato il gioco potevano dare molto di più: “Del gruppo attuale mi piacciono molto Fariba, Miryea e Isolde. Ad oggi tra loro sceglierei come vincitrice Miryea“.