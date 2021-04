Brandi e Jarrod di "Affari al Buio" si sono lasciati

Gli spettatori di “Affari al Buio” conoscono bene Brandi e Jarrod, una coppia di acquirenti professionisti che appare spesso tra i protagonisti dello show. Negli Stati Uniti è appena iniziata la messa in onda della tredicesima stagione del reality, e gli spettatori sono rimasti sorpresi nello scoprire che Brandi e Jarrod si sono lasciati. Pare in realtà che la rottura della coppia risalga a diverso tempo fa, ma che la notizia si sia diffusa solo adesso in seguito a quanto trasmesso nella prima puntata della nuova stagione.

Brandi Passante e Jarrod Schulz si sono infatti lasciati al 2018, ma quando la dodicesima stagione dello show è andata in onda nel 2019 non c’era alcun cenno alla rottura dei due in quanto la serie era stata girata quando stavano ancora insieme. Dopo due anni senza nuovi episodi, la premiere della 13esima stagione è andata in onda martedì in America, svelando ai fan dello show la notizia.

Nella puntata sono presenti molti volti familiari, tra cui Dave Hester, Darrell Sheets e Brandon Sheets. Nell’episodio Jarrod e Brandi si incrociano durante una delle aste, e svelano la fine della loro storia. La coppia, che era stata protagonista nel 2014 dello spin off “Brandi and Jarrod: Married to the Job” inedito in Italia, non era mai convolata a nozze.

Dalla rottura del 2018, è Brandi l’unica a prendersi cura e mantenere i due figli della coppia, Payton e Camren. “Già prima facevo tanto da sola, ma la voce del padre spaventoso in sottofondo manca. Sono sempre con me tutti i giorni, quindi devo riuscire ad organizzarmi“, ha svelato Brandi in una intervista. Nel 2020 Jarrod ha iniziato ad uscire con un’altra donna di nome Rochel Beckman e ci è andato a convivere, mentre Barndi è una madre single.

In “Affari al buio”, trasmesso in Italia da Cielo, i compratori partecipano alle aste per i box deposito abbandonati. Dopo tre mesi in cui l’affitto non viene pagato, il contenuto dei box viene messo all’asta, con i papabili acquirenti che possono sbirciare velocemente al contenuto dei box prima di offrire per l’intero lotto.