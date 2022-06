Bradley Cooper: "Sono stato depresso e cocainomane, ma mia figlia mi ha salvato"

Ascolta questo articolo

Nel mondo patinato di lustrini e paillettes dei personaggi dello spettacolo, non sempre, purtroppo, è tutto rose e fiori. La vita è costellata di alti e bassi, come sa molto bene l’attore Bradley Cooper, molto celebre e amato dal pubblico femminile. L’attore si è lasciato andare a un podcast dove, a cuore aperto, ha confessato il suo passato di droga e depressione. Oggi è un uomo sereno e realizzato, grazie soprattutto all’amore della figlia.

Un attore e un uomo, apprezzato non solo per le sue capacità recitative (le 9 candidature all’Oscar sono alla prova), ma anche per la sua bellezza e fascino indiscusso. Ha in progetto un film dal titolo “Maestro” sulla figura di Leonard Bernstein, ma, prima di giungere all’apice, ha dovuto soffrire parecchio.

Nel podcast “Smartless”, Bradley Cooper si è confessato a cuore aperto, lasciandosi andare e toccando anche tematiche molto personali e private della sua vita. Tutto è nato in seguito al licenziamento da Alias che lo ha distrutto e, da quel momento, “avevo l’autostima sotto i tacchi, mi sentivo perso, una nullità. E mi sono buttato sulla cocaina, diventando dipendente”.

In quel periodo, subito dopo la laurea in Letteratura Inglese, si è spostato da New York a Los Angeles dove ha cominciato a lavorare alla serie Alias con Jennifer Garner. Il suo stato d’animo non era dei migliori, nessuna ragazza lo considerava ed è caduto nel baratro della depressione. Un periodo molto buio della sua vita, finché non è stato scritturato per “Una notte da leoni” che gli ha regalato la fama e il successo.

Da quella pellicola, la sua vita ha subito uno scossone: nomination all’Oscar, film di grande successo al bottegghino, un matrimonio naufragato, ma anche la nascita di una bambina di nome Lea De Seine, avuta con Irina Shayk, nata nel 2017 alla quale riserva tutto il suo amore: “Diventare padre ha dato una spinta alla mia autostima. Qualsiasi successo professionale, ogni bella sceneggiatura che mi arriva, ogni meraviglioso momento sul set mi dà una gioia che è solo un centesimo di quella che mi può dare passare il tempo con quella creatura meravigliosa che è mia figlia”.