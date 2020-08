Brad Pitt paparazzato con la modella Nicole Poturalski: chi è la nuova fiamma dell’attore

Brad Pitt è stato fotografato dai paparazzi mentre arrivava all’aeroporto francese Le Castellet Airport in compagnia della modella tedesca Nicole Poturalski.

L’attore 56enne e la modella 27enne sono arrivati in un jet privato dall’aeroporto di Los Angeles a Charles de Gaulle, prima di arrivare all’aeroporto minore dove sono stati ritratti. ‘Si stavano baciando e lui era molto preso da lei’, racconta un testimone. ‘Era in un posto semi-pubblico, ma non gli sembrava importare che la gente li vedessero. E’ veramente bella e ovviamente molto più giovane di lui.‘

Pare che la star e la sua nuova fiamma fossero diretti a Château Miraval, tenuta francese acquistata da Brad insieme all’ex moglie Angelina Jolie per 67 milioni di dollari nel 2011. Proprio a proposito di Angelina Jolie, sono in molti a notare l’impressionante somiglianza della Poturalski con l’ex moglie di Brad: stesse labbra carnose, stessi capelli scuri, stessa mascella pronunciata per la giovane modella.

Nicole, che ha graziato la cover di riviste come Elle, Cosmopolitan e Marie Claire, vanta circa 101mila follower su Instagram, cifra destinata sicuramente a salire ora che la relazione con il vincitore di Oscar è diventata pubblica. Ed è proprio su Instagram che la donna posta spesso foto del figlio Emil, da lei considerato la sua più grande gioia, mentre è da Febbraio che posta immagini e frasi enigmatiche relative al “mio Amore”, un uomo misterioso che sembra essere proprio il bel divo di Hollywood.

Su Facebook la Poturalski scrive di parlare 5 diverse lingue grazie ai 10 anni di lavoro come modella, che l’hanno portata a viaggiare molto nel mondo. A 13 anni sognava di diventare biologa marina, prima di essere scoperta da un talent scout a Disneyland Paris e di entrare, con il consenso dei genitori, nel mondo della moda. Per la sua carriera è rappresentata da Next Management a Los Angeles e A Management in Germania, dove sembra che Nicole risieda.