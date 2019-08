Brad Pitt ironizza sulla sua età: "Potrei essere già un dinosauro"

Il tempo passa per tutti, anche per le star di Hollywood. Brad Pitt, 55 anni compiuti a dicembre, è da sempre considerato un vero e proprio sex-symbol, vantando titoli come «più bello del mondo» e con alle spalle una carriera che comprende oltre 70 film.

Oggi sfoggia i suoi lunghi capelli brizzolati, la sua pelle luminosa e il suo fascino anni Settanta che sicuramente colpisce ancora. Brad Pitt ritornerà in scena, dopo un congedo per sperimentare la produzione da regista e un periodo dedicato alle vicende familiari, nel film Once Upon a Time In Hollywood di Quentin Tarantino, presentato all’ultimo festival di Cannes.

E’ un momento di rinascita per il divo del cinema che afferma: “Dietro la macchina da presa, nei panni di produttore, mi diverto molto“. In un’intervista racconta di come recitare sia un “mestiere da giovane”. Non intende certo dire che non si cerchino ruoli per personaggi più “maturi”, ma che si tratti piuttosto di una selezione naturale che opera nel mondo del cinema. E aggiunge ironico: «Mi piace pensare che ci sia spazio per tutti, ma potrei essere già un dinosauro e nemmeno saperlo».

Proprio per questi motivi sta già pensando di intraprendere la carriera da produttore, ruolo che lo diverte molto, ma prima dichiara di voler passare più tempo in famiglia, per dedicarsi completamente ai suoi sei figli: Maddox (17 anni), Pax (15), Zahara (14), Shiloh (13) e i gemellini Knox e Vivienne di 10 anni.

L’ex moglie, Angelina Jolie, è impegnata nel girare un nuovo film, dal titolo Those Who Wish Me Dead (che uscirà al cinema nel 2020), per questo i figli della coppia trascorreranno l’estate insieme al padre nel New Messico. Dall’annuncio del divorzio i ragazzi vivono insieme alla madre, perciò l’attore ha deciso di modificare drasticamente la sua agenda per poter trascorrere il maggior tempo possibile con i figli.