Brad Pitt ed Emily Ratajkowski, la nuova coppia hot dello star system

Ascolta questo articolo

Brad Pitt ed Emily Ratajkowski potrebbero essere la nuova coppia hot dello star system americano. L’attore 58enne e la modella 31enne avrebbero ultimamente “trascorso del tempo insieme”, secondo quanto riportato dal prestigioso inserto del New York Times PageSix. Una fonte ha dichiarato alla rivista che i due si sono visti, ma non stanno “uscendo ufficialmente insieme“.

La fonte ha aggiunto che ulteriori dettagli sulla nuova coppia saranno rivelati in seguito, invitando gli amanti del gossip a “rimanere sintonizzati” per avere tutte le informazioni su Brad ed Emily. Le voci sui due erano iniziate la scorsa settimana, quando sui social media si è diffusa la voce che l’attore di “Bastardi Senza Gloria” e la modella del video di “Blurred Lines” si stessero frequentando, ma non c’erano prove. Anche il tabloid Ok Magazine ad Agosto aveva riportato che i due si frequentavano.

La pubblicazione della notizia su PageSix da alle voci una maggiore legittimità. “Le persone hanno speculato su questo argomento per un po’. Brad al momento non frequenta nessuno. Loro [Pitt e Ratajkowski] sono stati visti un paio di volte insieme“. Sembra comunque che Emily non sia l’unica, poiché la fonte ha affermato che Pitt è stato anche “visto con altre donne” negli ultimi mesi, ed ha poi stato aggiunto che in realtà non sta uscendo con “nessuno in particolare“.

Pitt ha divorziato dalla collega Angelina Jolie, ma i due sono impegnati in una causa per la custodia dei figli. Mentre i figli adulti Maddox, 21 anni, e Pax, 18 anni, non vogliono avere più contatti col padre, i 4 figli minorenni Zahara, 17 anni, Shiloh, 16 anni, ed i gemelli Vivienne e Knox, 14 anni, sono obbligati a vedere Pitt, ma con visite protette, come stabilito dal tribunale.

Emily ha invece recentemente chiesto il divorzio dal marito Sebastian Bear-McClard, accusandolo di averla tradita. La supermodel ha sposato Sebastian nel 208, dopo poche settimane di frequentazione. La coppia ha avuto un figlio a marzo del 2021, e a luglio del 2022 il loro matrimonio è finito.